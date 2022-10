Συνεχίζεται το αλαλούμ στη Βρετανία: Ο νέος υπ. Οικονομικών απέσυρε τα μέτρα του προηγούμενου

Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε την ανατροπή «σχεδόν όλων των οικονομικών μέτρων» που είχαν ανακοινωθεί πριν από τρεις εβδομάδες από τον προκάτοχό του, Κουάσι Κουαρτένγκ, και είχαν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις αγορές, καθώς και επίπληξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι το πλαφόν στους λογαριασμούς ενέργειας όλων των νοικοκυριών θα ισχύσει μέχρι τον Απρίλιο και όχι για δύο χρόνια, όπως ήταν η αρχική πρόταση.

Θα ακολουθήσουν και «άλλες δύσκολες αποφάσεις» σχετικά με τις κυβερνητικές δαπάνες, όπως οι φόροι, δήλωσε ο Χαντ.

Το αλαλούμ που ακολούθησε την ανακοίνωση των προηγούμενων μέτρων κατέληξε στην αποπομπή του Κουαρτένγκ και σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανταρσία των Τόρις εναντίον της Λιζ Τρας, η οποία έχει συμπληρώσει μόλις 41 ημέρες στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Αργότερα, η βρετανή πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η κυβέρνηση χαράσσει νέα πορεία για οικονομική ανάπτυξη και τονίζει την ανάγκη για σταθερότητα.

«Ο βρετανός λαός δικαίως επιθυμεί σταθερότητα και αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε μπροστά μας σε επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες», έγραψε η Τρας στο Twitter.

«Αναλάβαμε δράση για να χαράξουμε μια νέα πορεία ανάπτυξης που υποστηρίζει και προσφέρει στους ανθρώπους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», συνέχισε.

The British people rightly want stability, which is why we are addressing the serious challenges we face in worsening economic conditions.

We have taken action to chart a new course for growth that supports and delivers for people across the United Kingdom. https://t.co/P3yglx6efZ

— Liz Truss (@trussliz) October 17, 2022