Βρετανία: Παπαγάλος «καρφώνει» σπείρα ναρκωτικών!

Παπαγάλος που είχε μάθει να κακαρίζει τη φράση «δύο για 25», συνθηματικό για το εμπόριο, βοήθησε τη βρετανική αστυνομία να εξαρθρώσει κύκλωμα ναρκωτικών αξίας ενός εκατ. λιρών (1,14 εκατ. ευρώ).

Το κύκλωμα διηύθυνε ο 35χρονος Ανταμ Γκαρνέτ μέσα από τη φυλακή όπου εκτίει ποινή για άλλες υποθέσεις. Το πουλί,το οποίο ανήκε στην σύντροφό του Σάνον Χίλτον, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό της τηλέφωνο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιδρομής, στο οποίο επαναλάμβανε μια φράση που χρησιμοποιούσαν οι έμποροι για να διαφημίσουν δύο «φιξάκια» κοκαΐνης προς 25 λίρες (28,5 ευρώ).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, εικόνες από βιντεοκλήσεις μεταξύ της 29χρονης και του φυλακισμένου Γκαρνέτ, δείχνουν τον παπαγάλο, ονόματι «Μάνγκο», να παίζει με χαρτονομίσματα που είχαν κερδίσει από την επιχείρηση ναρκωτικών.

Ενα βίντεο με τον Μάνγκο να παίζει με τα χρήματα κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την αστυνομία της πόλης Μπλάκπουλ με τη λεζάντα: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του κατοικίδιου σας; Να ακολουθεί εντολές; Να σας χαιρετά το πόδι του; Μήπως να σας μιλά;»

Και η λεζάντα συνέχιζε: «Ο παπαγάλος μιας εμπόρου ναρκωτικών έμαθε να λέει “δύο για 25” – μια φράση που άκουγε στις καθημερινές συνομιλίες των μελών της συμμορίας την οποία διοικούσε ο φίλος της. Αυτή δεν είναι μια φράση που θα ήθελες να ουρλιάζει ο παπαγάλος σου όταν η αστυνομία χτυπά την πόρτα σου!».

Η Χίλτον καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης για το ρόλο της σε εγκληματική επιχείρηση που διακινούσε ποσότητες ηρωίνης, κρακ, κάνναβης και κεταμίνης. Συνολικά, 15 μέλη της συμμορίας έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για περισσότερα από 103 χρόνια μετά από έρευνα της αστυνομίας του Λάνκασιρ.

Ο Γκαρνέτ που ήδη εξέτιε 15 χρόνια φυλάκισης, καταδικάστηκε σε άλλα 19 χρόνια και έξι μήνες, τα οποία θα εκτίσει διαδοχικά. Βίντεο που ανακαλύφθηκαν από την αστυνομία δείχνουν δέματα κιλών κοκαΐνης, συνοδευόμενα από μουσική που εξυμνούσε τη χρήση ναρκωτικών.

Ο Ντάλμπιρ Σάντου, 41 ετών, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης γιατί διατηρούσε λεπτομερές ψηφιακό αρχείο των συναλλαγών, το οποίο περιελάμβανε τιμοκαταλόγους και συνδέσμους προς διαδικτυακά ειδησεογραφικά άρθρα σχετικά με συμμορίες που δραστηριοποιούνται στα όρια της κομητείας του Λάνκασιρ.

Η ομάδα εξουδετερώθηκε στα πλαίσια της «Επιχείρησης Πολεμιστής» της ομάδας κρούσης της αστυνομίας του Λάνκασιρ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε πολλά ακίνητα και κατάσχεσαν μετρητά, τηλέφωνα και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Ο Γκάρεθ Μπέρτζες, 45 ετών, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια και επτά μήνες φυλάκισης. Σε βίντεο εμφανίζεται να τραγουδάει ραπ με θέμα την εμπορία ναρκωτικών καθώς περπατούσε στους δρόμους του Μπλάκπουλ κρατώντας ένα μάτσο μετρητών. Δύο άλλα μέλη της συμμορίας, η 24χρονη Κλόι Σκοτ και ο 27χρονος Ράιαν Μπλακ, δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, καταδικάστηκαν ερήμην και έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψής τους.

Αστυνομικοί μιλούν για εξελιγμένη επιχείρηση διακίνησης υψηλής ποιότητας ναρκωτικών, που κάλυπτε ολόκληρη την πόλη του Μπλάκπουλ και είχε ως συντονιστή τον φυλακισμένο Γκαρνέτ. Η αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να την βοηθήσουν να εντοπίσει και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας που διαφεύγουν τη σύλληψη.

