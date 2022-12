Βραζιλία: Νύχτα επεισοδίων από οπαδούς του Μπολσονάρο – oχήματα στις φλόγες

«Καζάνι» που βράζει είναι η Βραζιλία, με τους υποστηρικτές του Ζαΐρ Μπολσονάρο να έχουν ξεσηκωθεί μετά την ήττα τους στις εθνικές εκλογές και τη νίκη του «αιωνίου» αντιπάλου του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Φανατικοί υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου της Βραζιλίας έκαψαν αυτοκίνητα και λεωφορεία, ενώ προσπάθησαν να εισβάλουν στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπραζίλια, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια, όπως την αποκάλεσε ένας σχολιαστής, να προκαλέσουν αναταραχή τύπου «6ης Ιανουαρίου», με την εισβολή ακραίων οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας (12/12) και αφότου η νίκη του αριστερού Λούλα επί του Μπολσονάρο στις ιστορικές εκλογές του Οκτωβρίου επικυρώθηκε επισήμως από το εκλογοδικείο της Βραζιλίας.

Αρκετές ώρες αργότερα, σκληροπυρηνικοί μπολσονταριστές που επιθυμούν την ανατροπή του αποτελέσματος οργίασαν στην καρδιά της πρωτεύουσας, ενώ ένα μέλος της ριζοσπαστικής ομάδας τους συνελήφθη επειδή φέρεται να επιχείρησε υποκίνηση βίας, με στόχο να θέσει εμπόδια στην ορκομοσία του Λούλα, την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, μάρτυρες είδαν εξτρεμιστές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν τις κίτρινες μπλούζες της Βραζιλίας, που συμβολίζουν το ακροδεξιό κίνημα του προέδρου, να έρχονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις ασφαλείας έξω από το αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Η αστυνομία χρησιμοποίησε χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παρευρισκομένους και τοπικούς δημοσιογράφους έδειχναν μαχητικούς υποστηρικτές του Μπολσονάρο να βάζουν φωτιά σε ένα λεωφορείο.

«Το κέντρο της Μπραζίλια θυμίζει εμπόλεμη ζώνη» έγραψε στο Twitter ο Αλαν Ρίος, δημοσιογράφος της τοπικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Metropoles, αναρτώντας και εικόνες από την καταστροφή. «Πυρπολημένα λεωφορεία και αυτοκίνητα, κατεστραμμένα κτίρια και πινακίδες, κάδοι απορριμμάτων και γκαζάκια πεταμένα στο πάτωμα, αφού χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα».

Sobre o terrorismo em Brasília, é muito fácil ficar de casa tweetando sobre "infiltrados". Estive na rua desde antes dos conflitos e o que vi foram apoiadores do Bolsonaro – inclusive um que tenta me impedir de gravar – nervosos, com discursos autoritários, começando o confronto pic.twitter.com/HEIcbvmZtx

— Alan Rios (@alanriossr) December 13, 2022