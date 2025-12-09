Θάνατος και τραυματισμοί: Υπάρχει θέμα με τα φρένα των Ferrari;

Ο Ρόμπερτ Εμπερτ, ένας Βρετανός με αψεγάδιαστο οδηγικό ιστορικό επί τρεις δεκαετίες και ιδιοκτήτης μιας Ferrari, καθώς οδηγούσε προς το γραφείο του, στην Deutsche Bank του Χονγκ Κονγκ, όπου ήταν ανώτερο στέλεχος, εισέβαλε σε έναν χώρο στάθμευσης. Προσπάθησε, λέει, με όλη του τη δύναμη να πατήσει φρένο αλλά το αυτοκίνητο δεν επιβράδυνε, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός υπαλλήλου.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως λίγο πριν, σε μια ευθεία σήραγγα που συνέδεε τον δημόσιο δρόμο με το υπόγειο πάρκινγκ του γραφείου του, υπερέβη σημαντικά το όριο ταχύτητας για περίπου ενάμισι δευτερόλεπτο.

Ο ίδιος έχει καταθέσει: «Εκείνο το πρωί επιτάχυνα το αυτοκίνητο πολύ πάνω από το όριο των 30 χλμ./ώ. Πήγαινα με περίπου 100 χλμ./ώ. Ημουν σε μια ευθεία, χωρίς όμως άλλα αυτοκίνητα και χωρίς διασταυρώσεις – άρα δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μπει ξαφνικά άλλο όχημα στον δρόμο. Επίσης δεν υπήρχαν πεζοί, αφού στο σημείο αυτό δεν υπάρχει πεζοδρόμιο»

Αποδέχτηκε ότι ήταν λάθος του η σχετική ταχύτητα, αλλά υποστήριξε πως τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ξεκάθαρα να ανάβει το κόκκινο φως από τα «στοπ», δηλαδή ότι πάτησε το πεντάλ του φρένου πολύ προτού παρουσιαστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, οι κάμερες έχουν καταγράψει ότι το κόκκινο φως των φρένων άναψε 84 μέτρα πριν από τη στροφή και 118 πριν από το σημείο του θανατηφόρου συμβάντος. Παρ’ όλα αυτά, ο τραπεζίτης βρέθηκε στη φυλακή με την κατηγορίας της επικίνδυνης οδήγησης.

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας Αμερικανός, ιδιοκτήτης μιας Ferrari 488, έζησε κάτι ανάλογο όταν, προσπαθώντας να φρενάρει, κοντά στο σπίτι του στο Σεντ Αλμπανς του Μιζούρι, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε και κατευθύνθηκε προς μια λίμνη. Οπως ισχυρίζεται, ίσα που πρόλαβε να βγάλει τη ζώνη ασφαλείας και να απεγκλωβιστεί, λίγο πριν το πανάκριβο υπεραυτοκίνητο βυθιστεί στη λίμνη βάθους 20 μέτρων.

Ακόμη, σε ένα άλλο ύποπτο συμβάν, ο βρετανός διευθυντής μιας εταιρείας, καθώς οδηγούσε τη Ferrari του και πλησίαζε σε έναν κυκλικό κόμβο, «πίεζε και πίεζε και πίεζε το πεντάλ του φρένου, αλλά το αυτοκίνητο δεν σταματούσε». Κατέληξε στον κήπο κάποιου διπλανού σπιτιού.

Υπάρχει και ένα τέταρτο αναφερόμενο περιστατικό, όταν η Ferrari ενός λογιστή «αρνήθηκε να σταματήσει» και προσέκρουσε σε δέντρο έξω από ένα χωριό του Γκλόστερσιρ. Ο ίδιος έσπασε τον λαιμό του.

Συμπτώσεις ή κάτι επικίνδυνο;

Τι μπορεί να συμβαίνει με το σύστημα πέδησης κάποιων Ferrari; Πάντως όλα τα περιστατικά αφορούν σύγχρονα μοντέλα της εταιρείας και πλέον νομικοί εκπρόσωποι των ιδιοκτητών λένε πως έχουν σημειωθεί και άλλα σχετικά συμβάντα – συγκεκριμένα, επτά στις ΗΠΑ. Μάλιστα, έχουν κατατεθεί κοινές δικαστικές αγωγές κατά της ιταλικής εταιρείας.

Η κατηγορία που απαγγέλλεται στη Ferrari είναι πως η ίδια «γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το ελάττωμα των φρένων, ως απειλητικό για τη ζωή». Μέχρι στιγμής η εταιρεία αρνείται τον ισχυρισμό, ενώ η πιο πρόσφατη (στις 6 Δεκεμβρίου) ενημέρωση λέει ότι η διαδικασία κινείται προς έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό, όπως συχνά γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ετσι πάει: το πλήγμα της εικόνας ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων –και δη ενός εκ των κορυφαίων στην πυραμίδα της παγκόσμιας αυτοκίνησης– κοστίζει μακράν περισσότερο από μερικές αποζημιώσεις χιλιάδων, έστω, δολαρίων.

Η μεταγενέστερη ανάκληση των Ferrari

Σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο των περισσότερων περιστατικών, τον Οκτώβριο του 2021, η Ferrari είχε καταθέσει μια αναφορά ανάκλησης ασφαλείας στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, είχε γνωστοποιηθεί στους ιδιοκτήτες ορισμένων Ferrari 458 και 488 ότι υπήρχαν προβλήματα που «ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη απώλεια δυνατότητας πέδησης και πρόκλησης ατυχήματος».

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2022, η Ferrari ανακοίνωσε ότι «θα ανακαλούσε 2.222 αυτοκίνητά της στην Κίνα, λόγω ενός πιθανού σφάλματος στα συστήματα πέδησής τους», ενώ υπήρξαν περαιτέρω ανακλήσεις στην ΕΕ και στις ΗΠΑ εξαιτίας «μερικής ή πλήρους απώλειας λειτουργίας των φρένων» που θα μπορούσε «να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης».

Η θέση της εταιρείας

Η Ferrari δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «αποδείξεις» ότι το αυτοκίνητο του Ρόμπερτ Εμπερτ επηρεάστηκε από την ίδια βλάβη με εκείνη που αφορά τις ανακλήσεις της, οι οποίες σχετίζονταν με διαρροή υγρού φρένων.

Η εταιρεία δήλωσε: «Τα τεχνικά πορίσματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης στο Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης επαρκούς υγρού φρένων, απέδειξαν αντικειμενικά ότι το ζήτημα της ανάκλησης δεν ήταν σχετικό με το περιστατικό που προκλήθηκε. Ο ενάγων απλώς υπερέβη το όριο ταχύτητας και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα έναν τραγικό θάνατο που τον οδήγησε στη φυλακή» είπαν οι δικηγόροι της Ferrari και συνέχισαν: «Τώρα ο ενάγων προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη μεταγενέστερη ανάκληση της Ferrari για να ζητήσει αποζημίωση για ζημιές που προκάλεσε ο ίδιος. Εν συντομία: επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος, όχι για τεχνική βλάβη. Η Ferrari θεωρεί τις προσπάθειες του κ. Εμπερτ ως μια προσπάθεια να δυσφημήσει άδικα την εταιρεία».

Ποιος έχει δίκιο;

Ισως φανεί, ίσως όχι, ίσως τα βρουν και με μερικές εξωδικαστικές συμφωνίες. Πάντως, εν τω μεταξύ, η ατάκα «κανείς δεν θέλει να οδηγεί ένα αυτοκίνητο που φτάνει τα 300 χλμ./ώ. αλλά δεν σταματά» κυκλοφορεί σε σχετικά δημοσιεύματα, εντείνοντας ακόμα περισσότερο την ίντριγκα.

