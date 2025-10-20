Λούβρο: Σοβαρά ερωτήματα και ανησυχία για την κινηματογραφική ληστεία

Είναι η πιο θεαματική ληστεία στο μουσείο του Λούβρου από τότε που εξαφανίστηκε η Μόνα Λίζα το 1911 και θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια μερικών από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης στην Ιστορία του ανθρώπου, σε μια εποχή που γίνονται όλο και περισσότερο στόχος εγκληματικών συμμοριών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, η συμμορία που διέρρηξε την εντυπωσιακή Αίθουσα του Απόλλωνα το πρωί της Κυριακής αποτελείτο σαφώς από επαγγελματίες.

Ηξεραν τι ήθελαν, είχαν προφανώς «εξετάσει τον χώρο» εκ των προτέρων, είχαν έναν απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο δράσης και χρειάστηκαν μόνο επτά λεπτά για να πάρουν τα λάφυρά τους και να διαφύγουν.

Με ένα φορτηγό εξοπλισμένο με ανυψωτική πλατφόρμα του τύπου που χρησιμοποιούν οι εταιρείες μετακομίσεων, στάθμευσαν στον δρόμο έξω από το κτίριο, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα δισκοπρίονο για να μπουν από ένα παράθυρο.

Μέσα στην αίθουσα, που χρονολογείται από το 1661, κατευθύνθηκαν προς δύο προθήκες που περιείχαν ό,τι έχει απομείνει από τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας.

Τα περισσότερα από τα βασιλικά κειμήλια της Γαλλίας χάθηκαν ή πωλήθηκαν μετά την Επανάσταση του 1789, αλλά μερικά αντικείμενα διασώθηκαν ή αγοράστηκαν ξανά από το γαλλικό κράτος.

Τα περισσότερα από τα αντικείμενα που υπήρχαν στις προθήκες χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και τις δύο αυτοκρατορικές οικογένειες του Ναπολέοντα και του ανιψιού του Ναπολέοντα Γ’.

Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες.

👑 Heist of the century in Paris: what the thieves stole from the Louvre France has been shaken by a daring robbery at the Louvre. According to Le Parisien, the criminals stole nine items belonging to French emperors — including jewelry, a tableware set, a necklace, earrings,… https://t.co/ksBHNSBV6c pic.twitter.com/ngrNbYpaqK — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

Ανήκαν στη σύζυγο του Ναπολέοντα, την αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα, στην κουνιάδα του, τη βασίλισσα Ορτανσία της Ολλανδίας, στη βασίλισσα Μαρία-Αμαλία, σύζυγο του τελευταίου βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου-Φιλίππου, ο οποίος κυβέρνησε από το 1830 έως το 1848, και στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ’, ο οποίος κυβέρνησε από το 1852 έως το 1870.

Οι διαρρήκτες πήραν μαζί τους και ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, αλλά φαίνεται πως τους έπεσε στον δρόμο κοντά στο μουσείο, όπου βρέθηκε κατεστραμμένο.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι οι συναγερμοί λειτούργησαν σωστά. Πέντε υπάλληλοι του μουσείου που βρίσκονταν στην αίθουσα ή κοντά σε αυτήν, ακολούθησαν το πρωτόκολλο, επικοινωνώντας με τις δυνάμεις ασφαλείας και προστατεύοντας τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η συμμορία προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά της έξω από το μουσείο, αλλά εμποδίστηκε από την παρέμβαση ενός υπαλλήλου του μουσείου.

Η διάρρηξη έγινε σε μία αίθουσα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από μερικά από τα πιο διάσημα έργα ζωγραφικής στον κόσμο, ανάμεσά τους και η Μόνα Λίζα.

Ωστόσο, οι εγκληματικές ομάδες που οργανώνουν διαρρήξεις όπως αυτή, δεν στοχεύουν σε παγκοσμίου φήμης έργα ζωγραφικής που δεν θα μπορούν ποτέ να εκτεθούν ή να πωληθούν. Προτιμούν αντικείμενα που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, με τα κοσμήματα να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, σημείωσε το BBC.

Οσο μεγάλη και αν είναι η ιστορική και πολιτιστική τους αξία, τα στέμματα και τα διαδήματα μπορούν εύκολα να σπάσουν και να πωληθούν σε κομμάτια.

Ακόμη και μεγάλα, διάσημα διαμάντια μπορούν να κοπούν. Η τελική τιμή πώλησης μπορεί να μην είναι ίση με την αρχική αξία του αντικειμένου, αλλά θα αποφέρει σίγουρα πολλά χρήματα στον πωλητή.

Ο πρώτος στόχος της συμμορίας θα είναι να διασκορπίσει τα κοσμήματα, ή ακόμα και να τα λιώσει, και να τα πουλήσει, κάτι που δεν θα είναι δύσκολο, εκτιμούν οι ειδικοί.

Υπάρχει και το ενδεχόμενο η ληστεία να έγινε κατόπιν «παραγγελίας» από συλλέκτη έργων τέχνης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μακρόν: «Θα τα ξαναβρούμε»

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».

Νταρμανέν: «Αποτύχαμε»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισήμανετην αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή οκτώ κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα», πρόσθεσε ο Νταρμανέν και τόνισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει τους δράστες.

Αύξηση των κλοπών σε μουσεία

Δύο πρόσφατες κλοπές σε μουσεία στη Γαλλία είχαν ήδη προειδοποιήσει τις αρχές για την αυξανόμενη θρασύτητα των συμμοριών που ασχολούνται με την τέχνη, και ένα σχέδιο ασφάλειας που εκπόνησε το υπουργείο Πολιτισμού εφαρμόζεται σταδιακά σε όλη τη Γαλλία.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα γαλλικά μουσεία είναι ευάλωτα», δήλωσε ο Νουνιέζ.

Τον Σεπτέμβριο, έκλεψαν ακατέργαστο χρυσό –σε ορυκτή μορφή– από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι. Ο χρυσός είχε αξία περίπου 600.000 ευρώ και θα έχει διατεθεί εύκολα στη μαύρη αγορά.

Τον ίδιο μήνα, κλέφτες έκλεψαν πορσελάνη αξίας έξι εκατομμυρίων ευρώ από ένα μουσείο στη Λιμόζ, μια πόλη που κάποτε ήταν διάσημη για τα πορσελάνινα σκεύη της. Η κλοπή θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γίνει κατόπιν παραγγελίας ξένου αγοραστή.

Το Λούβρο περιέχει χιλιάδες έργα τέχνης που είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο, καθώς και έναν εξίσου μεγάλο αριθμό λιγότερο γνωστών αντικειμένων που, ωστόσο, έχουν πολιτιστική σημασία.

Ωστόσο, στα 230 χρόνια της Ιστορίας του, έχουν σημειωθεί σχετικά λίγες κλοπές, κυρίως χάρη στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Η πιο πρόσφατη εξαφάνιση ήταν ένας πίνακας με τοπίο του 19ου αιώνα της Καμίλ Κορό, «Ο δρόμος προς τη Σεβρ», τον οποίο κάποιος αφαίρεσε από έναν τοίχο το 1998, χωρίς να γίνει αντιληπτός, και από τότε δεν έχει εμφανιστεί πουθενά.

Αλλά η πιο διάσημη κλοπή ήταν αυτή που έλαβε χώρα το 1911, όταν κλάπηκε η Τζοκόντα του Λεονάρντο ντα Βίντσι –η περίφημη Μόνα Λίζα. Ο δράστης κρύφτηκε σε μια ντουλάπα όλη τη νύχτα και κατάφερε να αφαιρέσει τον πίνακα από το πλαίσιο του, να τον τυλίξει σε ένα ρούχο, να τον βάλει κάτω από το χέρι του και να βγει από το μουσείο ανενόχλητος.

Οπως αποδείχθηκε, ο κλέφτης ήταν ένας ιταλός εθνικιστής που ήθελε να επιστρέψει το έργο τέχνης στην πατρίδα του. Βρέθηκε στην Ιταλία το 1914 και επιστράφηκε στο Λούβρο.

