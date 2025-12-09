«Η Μητέρα του Σταθμού»: Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ στον Ταύρο

Στο πλαίσιο του μηνιαίου κύκλου προβολών «Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς προβάλλει το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η Μητέρα του Σταθμού» (Ελλάδα, 2022, 80’), σε σκηνοθεσία της Κωστούλας Τωμαδάκη, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 18:30), στο κτήριό του, στον Ταύρο. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα.

Το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει τις ζωές γυναικών που μετανάστευσαν στη Γερμανία από τη δεκαετία του ’60 έως το 1973. Στη μετεμφυλιακή Ελλάδα της φτώχειας και της ανεργίας, η μετανάστευση ήταν μονόδρομος για χιλιάδες γυναίκες, κυρίως, από χωριά της Βορείου Ελλάδας που ερήμωσαν μέσα σε μια δεκαετία. Με τρένα, καράβια και εισιτήριο χωρίς επιστροφή, νέες γυναίκες, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, κάποιες αγράμματες, έφτασαν στις φάμπρικες της Γερμανίας. Οι περισσότερες έχοντας αφήσει πίσω τους την οικογένεια: Τα παιδιά–βαλίτσα που μεγάλωσαν μέσα σε μια συνεχή μετακίνηση, κάποια έμεναν στο χωριό με την γιαγιά, ανάμεσα σε δύο γλώσσες, δύο εκπαιδευτικά συστήματα, δύο πατρίδες. Φτάνοντας στην τρίτη γενιά μεταναστριών, σε εκείνες τις νέες γυναίκες με επαγγελματικά εφόδια που έχουν εξισωθεί πλήρως με τη δυναμική των υπόλοιπων ευρωπαίων γυναικών και επιλέγουν οι ίδιες που και πως θα ζήσουν.

Η κάμερα ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής αυτές τις γυναίκες που κουβάλησαν τις πίκρες και τις χαρές, την ιστορία τους, φωτίζοντας τα κίνητρα της μετανάστευσης, την ανάγκη και το όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο.

Οι αναμνήσεις, οι μαρτυρίες, συνδυάζονται με τα επίσημα αρχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν δει το φως, αλλά κυρίως τα προσωπικά αρχεία των γυναικών που από μόνα τους αποτελούν ιστορικό αρχείο ανεκτίμητου πλούτου για την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης.

Δείτε το trailer εδώ

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418060 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-17:00).

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14,Ταύρος

Τ: 210 3418051 | www.piop.gr

