Iσοβια στον εκτελεστή του τοπογράφου Παναγιωτη Στάθη στο Ν. Ψυχικό – έρευνα για τον ηθικό αυτουργό στη Μύκονο

Ισόβια και επιπλέον κάθειρξη έξι ετών, επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον εκτελεστή του Παναγιώτη Στάθη – τον άνθρωπο που κατά το κατηγορητήριο αφού οργάνωσε την ενέδρα, πυροβόλησε και σκότωσε τον τοπογράφο στις 2 Ιουλίου 2024 στο Νέο Ψυχικό.

Στον έτερο κατηγορούμενο της υπόθεσης, ως συνεργό στη δολοφονία, το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών.

Στον καταδικασθέντα ως δράστη της δολοφονίας επιβληθηκε επίσης χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Αμφότεροι οι καταδικασθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του τοπογράφου, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση τους να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αποδεχόμενοι εξάλλου την πρόταση του εισαγγελέα της Εδρας, που ζήτησε να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός του συμβολαίου θανάτου στη Μύκονο (εκεί όπου δραστηριοποιείτο το θύμα), οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβαστούν στην αρμόδια Εισαγγελία:

Α. Τα πρακτικά της δίκης και η απόφαση

Β. Οι εκθέσεις ανάλυσης

Γ. Οι μαρτυρικές καταθέσεις και

Δ. E-mail συγκεκριμένου μεσίτη της Μυκόνου, προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχική τυχόν δράση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Η εντολή αφορά τόσο τον μεσίτη της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα φαίνεται να είχε διενέξεις μετά την αγορά οικοπέδων, όσο και ενός λογιστή.

Προηγουμένως οι δύο ατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (6-1) καθώς μειοψήφησε μια ένορκος.

Οι κατηγορούμενοι δεν αιτήθηκαν ελαφρυντικών περιστάσεων. «Τι να ζητήσουμε αφού δεν υπάρχει πρότερος σύννομος βίος», παρατήρησε χαρακτηριστικά η υπεράσπιση, δεδομένου ότι και οι δύο έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News