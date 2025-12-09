«Σεισάχθεια» για τους αγρότες θέλει το ΠΑΣΟΚ: «Αναστολή οφειλών σε Εφορία, Ταμεία και servicers»

Σε μία καινοφανή πρόταση επίλυσης του Αγροτικού – ή έστω ανακούφισης των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας- ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς βγήκε την Τρίτη στο ΕΡΤnews να ζητήσει αναστολή όλων των δόσεων που ενδεχομένως έχουν για χρέη σε Εφορία, Ταμεία, funds και servicers, οι αγρότες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μία ιδιότυπη σεισάχθεια δηλαδή, αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, ως μία πρώτη κίνηση προκειμένου να καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις τους και να λυθούν τα μπλόκα.

Εως τώρα οι αγρότες ήταν «αόρατοι για την κυβέρνηση» και έγιναν ορατοί μόνο όταν βγήκαν στους δρόμους», παρατήρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας ότι «τα κλειδιά» της αποκλιμάκωσης στα μπλόκα «τα κρατά η κυβέρνηση».

«Δεν θα πούμε στους αγρότες πώς θα διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Στις 5 Δεκεμβρίου η συνάντησή των αγροτών με τον κ. Χατζηδάκη ακυρώθηκε, τώρα που βγήκαν στους δρόμους τους θυμήθηκαν;», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς, για να συμπληρώσει:

«Η κυβέρνηση δεν ήθελε διάλογο ενώπιον και των υπόλοιπων μελών της εθνικής αντιπροσωπείας. Αν αυτός είναι σοβαρός λόγος για να μην κάνει διάλογο με τους αγρότες και σήμερα να τους καταγγέλλει όπου είναι στους δρόμους, ενώ εκείνοι αρνήθηκαν να τους δει, νομίζω ότι ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορησε επίσης την κυβέρνηση ότι εδώ και μήνες «έπαιζε κρυφτό με το θέμα της ευλογιάς, με αποτέλεσμα μια καταστροφική αδράνεια για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας».

«Πρώτα απ’ όλα», τόνισε, «πρέπει να δούμε την επιβολή πλαφόν στα αγροτικά εφόδια και το ζήτημα της αναστολής δόσεων σε Εφορία, Ταμεία, funds και servicers. Ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε το πώς θα γίνονται νωρίτερα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ», συμπλήρωσε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδηγεί στη χρεοκοπία τους αγρότες, υπονομεύοντας «το μέλλον πολλών γενεών του πρωτογενούς τομέα και άρα το μέλλον της χώρας».

«Για ακόμα μία φορά ο κ. Ανδρουλάκης σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού»

Την ίδα ώρα, η επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, να βρεθεί στα μπλόκα για να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών -μία ημέρα μάλιστα μετά τα πρωτοφανή σε αγριότητα επεισόδια στην Κρήτη- δεν έμεινε ασχολίαστη από την κυβέρνηση.

«Για ακόμα μία φορά ο κ. Ανδρουλάκης σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού», παρατήρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας με τη σειρά του τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι κατέφυγε σε τρία ψέματα και ανακρίβειες:

«Πρώτον -αναφέρει ο κ. Μαρινάκης- ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση, αντί να καλέσει τους αγρότες σε διάλογο, επενδύει τάχα στον διχασμό. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχουν τονίσει ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοικτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες.

»Δεύτερον, είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση είναι η μόνη που αντιμετώπισε προβλήματα δεκαετιών, μειώνοντας τον ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, δίνοντας μόνιμη λύση στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια.

»Τρίτον, απέκρυψε ότι φέτος οι ενισχύσεις των παραγωγών μας θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν καθώς, αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα θα ακολουθήσει μια ”δεύτερη κατανομή” για τους ειλικρινείς αγρότες».

Αλλά «εκτός από τα ψέματα και τις ανακρίβειες που είπε ο κ. Ανδρουλάκης», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκππρόσωπος, «ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων;»

«Η σημερινή του παρουσία στα μπλόκα δίνει αυτομάτως την απάντηση και καταδεικνύει στην πραγματικότητα σε ποια κατεύθυνση κινείται το κόμμα του», καταλήγει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη δήλωσή του για τη σπουδή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να φωτογραφηθεί με φόντο τα παρατεταγμένα τρακτέρ στους δρόμους.

