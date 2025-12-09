Παχυσαρκία: Ποιοι και πώς δικαιούνται δωρεάν ενέσιμες θεραπείες

Ανοιξε ο δρόμος για την δωρεάν χορήγηση θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, καθώς προσδιορίστηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παχυσαρκία εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου.

Με κοινη αποφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αξιολογούνται οι ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία ή παχυσαρκία με συννοσηρότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, αυτόματα παραπέμπονται για ιατρική εξέταση αντιμετώπισης της παχυσαρκίας όσοι δικαιούχοι είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου «Προλαμβάνω» και ταυτόχρονα έχουν:

Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, ή BMI 37–40, εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία από τις παρακάτω συννοσηρότητες:

-σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,

-προδιαβήτη,

-σύνδρομο υπνικής άπνοιας,

-στεφανιαία νόσο,

-υπέρταση,

– καρδιακή ανεπάρκεια,

-υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,

-αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,

-υποαερισμό λόγω παχυσαρκίας,

-γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,

-στεατωτική ηπατική νόσο (MASLD),

-χρόνια νεφρική νόσο,

-ακράτεια ούρων λόγω παχυσαρκίας,

-χρόνιες κινητικές διαταραχές και

-περιφερική αρτηριακή νόσο.

Τι περιλαμβάνει η ιατρική εξέταση

Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του ελέγχου, δηλαδή της εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, το σύστημα εκδίδει αυτόματα παραπεμπτικό για ιατρική αξιολόγηση της παχυσαρκίας.

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο/ διαβητολόγο / μεταβολιστή στις δημόσιες μονάδες υγείας, ή από γενικό γιατρό/ παθολόγο όταν η μονάδα δεν διαθέτει εξειδικευμένο ενδοκρινολόγο.

Το παραπεμπτικό έχει ισχύ ενός μήνα και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (barcode, στοιχεία δικαιούχου και εκδότη, αιτιολογία, αναφορά ότι πρόκειται για εξέταση στο πλαίσιο του ΕΠΠΕ).

Φαρμακευτική αγωγή

Ο θεράπων ιατρός καταχωρεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το αν είναι δυνατή ή όχι η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και σε περίπτωση δυνατότητας, επιλέγει τη φαρμακευτική αγωγή από λίστα δραστικών ουσιών, με σειρά αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν διατροφική συμβουλευτική.

Εφόσον εγκριθεί η αγωγή, εκδίδεται αυτόματα συνταγή, η οποία μπορεί εντός 15 ημερών να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φαρμακείο.

Επαναληπτικές επισκέψεις – Κύκλοι θεραπείας

Μετά την εκτέλεση της συνταγής, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εκδίδει νέο παραπεμπτικό για επαναξιολόγηση εντός 45 ημερών.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί μέχρι οκτώ φόρες (οκτώ συνολικές ιατρικές επισκέψεις και οκτώ συνταγές).

Οι εξετάσεις και η θεραπεία γίνονται δωρεάν (μηδενική συμμετοχή για τους ασθενείς).

Ολες οι διαγνώσεις και οι ενέργειες καταχωρούνται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του δικαιούχου, διαδικασία υποχρεωτική για την αποζημίωση των γιατρών και φαρμακείων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News