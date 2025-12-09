Καλύβια: Με «βαρύ» ποινικό μητρώο ο 37χρονος συλληφθείς – Οπλοστάσιο με καλάσνικοφ

Γνωστός στις αστυνομικές αρχές ήταν ο 37χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια, μετά από τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου γεμάτου με καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα και μπιτόνια με βενζίνη.

Ο άνδρας έχει «πλούσιο» ποινικό μητρώο, με την εγκληματική του δράση να ξεκινά όταν ήταν μόλις 16 ετών, καθώς είχε βιάσει και στραγγαλίσει μία 74χρονη. Μάλιστα, είχε δραπετεύσει αλλά τον έπιασαν ξανά και συνέχισε την έκτιση της ποινής του. Επίσης, είχε απασχολήσει τις Αρχές ξανά για όπλα και για ενδοοικογενειακή βία.

Η νέα υπόθεση αποκαλύφθηκε από το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI», δηλαδή τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), μετά από πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Καλυβίων.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, μπιτόνια με βενζίνη, γάντια και κράνη, ευρήματα που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι προετοιμαζόταν δολοφονική ενέργεια. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός άνδρα από την Κρήτη ως του ατόμου που είχε κλέψει το αυτοκίνητο.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι ο άνδρας χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικούς χώρους στην περιοχή των Καλυβίων. Πέρα από το σπίτι όπου διέμενε, σε κοντινή απόσταση υπήρχε και μια αποθήκη, στην οποία εντοπίστηκαν τα καλάσνικοφ και τα πιστόλια.

Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι ο άνδρας σχεδίαζε κάποια δολοφονία και σε αυτήν την εκτίμηση και τα υπόλοιπα ευρήματα, δηλαδή το κράνος, προκειμένου να δράσει με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, αλλά και τα μπιτόνια της βενζίνης και τα γάντια, ώστε να μην αφήσει ίχνη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News