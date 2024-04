«Βράζει» το Ισραήλ: Οι μαζικότερες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης – στο νοσοκομείο ο Νετανιάχου

Την ημέρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποβλήθηκε σε επιτυχή επέμβαση για την αντιμετώπιση κήλης, έγιναν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις εναντίον του στο Ισραήλ, από την έναρξη του πολέμου με την Χαμάς.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους συγγενείς των ομήρων, διαδήλωσαν την Κυριακή στην Ιερουσαλήμ κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου και εναντίον των εξαιρέσεων που απολαμβάνουν οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι (χαρεντίμ) αποφεύγοντας την υποχρεωτική για όλους τους άλλους Ισραηλινούς, στράτευση.

Οι διαδηλώσεις θύμισαν τις μαζικές κινητοποιήσεις που γινόντουσαν πέρσι σε όλο το Ισραήλ κατά της ακροδεξιάς ισραηλινής κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθούσε -και εξακολουθεί να προωθεί- ο Νετανιάχου.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από την Κνεσέτ, το ισραηλινό Κοινοβούλιο, ζητώντας νέες εκλογές για αλλαγή της κυβέρνησης. Εκατοντάδες έχουν κατασκηνώσει έξω από την Κνεσέτ, καθώς η διαμαρτυρία θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

Το ισραηλινό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N12 μετέδωσε ότι η σημερινή ήταν η μεγαλύτερη σε όγκο διαδήλωση από την έναρξη του πολέμου. Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι Haaretz και Ynet ανέφεραν ότι δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν στη διαδήλωση.

Διαδηλωτές κυμάτιζαν γαλανόλευκες σημαίες του Ισραήλ και φώναζαν «εκλογές τώρα».

Η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού υπό πίεση για να απωθήσει τους διαδηλωτές, που φώναζαν «εκλογές!», ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να φύγει», αξίωναν «φέρτε τους (σ.σ. τους ομήρους) πίσω τώρα!»

Το Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες είχαν διαδηλώσει στο Τελ Αβίβ, κατά της κυβέρνησης, κλείνοντας κεντρικό αυτοκινητόδρομο και ζητώντας εκλογές.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στη Χάιφα και σε άλλες πόλεις.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός εγχειρίστηκε «με επιτυχία» για την αντιμετώπιση κήλης, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός «είναι σε καλή κατάσταση και αρχίζει να συνέρχεται», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου αντιμετωπίζει πολυμέτωπη κριτική για την αποτυχία του να αποτρέψει την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και περισσότεροι από 250 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα έχει κλιμακώσει μια μακροχρόνια πηγή τριβών στην ισραηλινή κοινωνία, η οποία κλονίζει την κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου. Αυτή είναι οι εξαιρέσεις που χορηγούνται σε υπερορθόδοξους Εβραίους σπουδαστές που τους απαλάσσουν από την υποχρεωτική στράτευση.

