Τζούντι Ντεντς: Ανάθεμα στα κινητά…

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς αποκάλυψε ότι κάλεσε κατά λάθος σε βιντεοκλήση του Facetime τον ηθοποιό Μπεν Γουίσοου ενώ ήταν μέσα στην μπανιέρα της. Γυμνή προφανώς… Οπως γράφει στην Telegraph η Ιντια ΜακΤάγκαρτ, η Φίντι Γουίλιαμς, κόρη της Τζούντι Ντεντς και ηθοποιός επίσης, είπε στην 88χρονη μητέρα της να τηλεφωνήσει στον φίλο τους Κρις Λόγκαν, που είχε τα γενέθλιά του και να του ευχηθεί χρόνια πολλά.

Εκείνη την ώρα, της είπε, ο Λόγκαν έκανε βόλτα στο Ρίτζεντ’ς Παρκ με τον Μπεν Γουίνσοου, συμπρωταγωνιστή της Ντεντς στις ταινίες του Μποντ «Skyfall», «No Time to Die» και «Spectre», όπου υποδυόταν τον Q.

Μιλώντας στο podcast «Zoe Ball and Friends» του BBC Sounds η βραβευμένη με Οσκαρ αγγλίδα ηθοποιός είπε: «Δεν μπορώ να δω καθόλου, το αναθεματισμένο τηλέφωνό μου, δεν ξέρω σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά τα κουμπιά». Αλλά αποφάσισε να το κάνει.

«Ανέβηκα επάνω να ντυθώ και να ετοιμαστώ και να κάνω το μπάνιο μου∙ μπήκα στη μπανιέρα μου και σκέφτηκα: “Α, πρέπει να στείλω στον Κρις Λόγκαν χρόνια πολλά (μήνυμα)”«.

»Σήκωσα, λοιπόν, το τηλέφωνό… πάτησα κάτι και είπα “Κρις, ευτυχισμένα ευτυχισμένα…” και ξαφνικά είδα αυτούς τους δύο ανθρώπους να γυρίζουν και να με κοιτάζουν σοκαρισμένοι«.

»Λοιπόν, ήταν το FaceTiming τους, δεν ξέρω τι είναι το FaceTime, καημένε Κρις, χρόνια πολλά».

Τότε, η οικοδέσποινα του podcast, Ζόε Μπολ, έβαλε τα γέλια λέγοντας: «Τι μήνυμα γενεθλίων, αξεπέραστο!».

Η ντέιμ Τζούντι διηγήθηκε αυτό το αστείο περιστατικό αναφερόμενη στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια καθώς πάσχει από προχωρημένη εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Παρόλη τη μειωμένη της όραση, όμως, δεν έχει σταματήσει να δουλεύει.

Η παλαίμαχη ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast του BBC για να προωθήσει το νέο της βιβλίο, «Shakespeare: The Man Who Pays The Rent», το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά συνομιλιών με τον φίλο της, ηθοποιό και σκηνοθέτη, Μπρένταν Ο’Χία, γράφει στην Telegraph η Ιντια ΜακΤάγκαρτ.

Αστειευόμενη, η Τζούντι Ντεντς είπε ότι όλοι οι ρόλοι της σε έργα του Σαίξπηρ όλα αυτά τα χρόνια παραμένουν «το μόνο πράγμα που μπορώ να θυμηθώ», και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα άλλο, δεν μπορούσα να θυμηθώ τι έκανα την περασμένη εβδομάδα… αλλά θυμάμαι ολόκληρες σελίδες από τον Σαίξπηρ».

»Πώς καταλάβαινε τα πάντα –θυμό, ζήλια, φθόνο, αγάπη, μίσος–, οτιδήποτε σε ενδιαφέρει να νιώσεις ή να αναφέρεις», πρόσθεσε.

Οταν, δε, ο Μπρένταν Ο’Χία ρωτήθηκε πώς προέκυψε το βιβλίο, απάντησε: «Η ιδέα ήρθε πριν από το lockdown∙ άρχισα απλά να κάνω λίγη έρευνα και στην Τζούντι άρεσε πολύ η ιδέα να της πάρω συνέντευξη και μετά να την προσφέρω στο τμήμα αρχείων του Shakespeare’s Globe… εξελίχτηκε, δεν σχεδιάστηκε ποτέ να γίνει βιβλίο», είπε.

Η βραβευμένη σαιξπηρική ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν πάντα έτοιμη να παίξει και «συνήθιζε να παρακολουθεί κάθε παράσταση», όταν εργαζόταν στη Royal Shakespeare Company στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Είπε επίσης ότι ένας χιτώνας, που φορούσε ο αείμνηστος σύζυγός της και πατέρας της Φίντι, Μάικλ Ουίλιαμς -ο οποίος πέθανε το 2001 σε ηλικία 65 ετών- σε μια παράσταση του «When Thou Art King», όπου έπαιζε τον Ερρίκο Ε’, βρέθηκε σε μια «συγκινητική» στιγμή.

Μια συλλέκτρια θεατρικών κοστουμιών της έστειλε ένα γράμμα όπου της έγραφε ότι τον είχε, και της τον έστειλε. «Ηταν το πρώτο πράγμα που είχα δει να φοράει ο Μίκι, πολύ πριν παντρευτούμε», είπε.

Το «When Thou Art King» είναι μια προσαρμογή των θεατρικών έργων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ερρίκος ο Δ΄» (πρώτο και δεύτερο μέρος) και του «Ερρίκος ο Ε’», σε τρία μέρη.

Μιλώντας στο podcast, η Τζούντι Ντεντς είπε ακόμη ότι η οικογένειά της συνειδητοποίησε πως και ο αδερφός της Τζέφρι Ντεντς –ο οποίος πέθανε το 2014– είχε εμφανιστεί επίσης σε εκείνη την παραγωγή και ότι το κοστούμι σχεδιάστηκε από τη σύζυγό του Αν Κέρτις.

«Η Φιντ δάκρυσε, ο Σάμι (ο εγγονός της Ντεντς) δάκρυσε και η Τζούντι ήταν πολύ συγκινημένη», είπε ο κ. Ο’Χία, αφού οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν μιλώντας στο podcast, ότι ο χιτώνας δόθηκε στη Φίντι για τα γενέθλιά της.

«Ηταν απλώς μια όμορφη στιγμή να βλέπεις όλη την οικογένεια να επανενώνεται και επίσης να επανενώνεται μέσω του Σαίξπηρ», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News