Τυνησία: Επεισόδια σε κηδεία ποδοσφαιριστή που αυτοπυρπολήθηκε

Ο τυνήσιος ποδοσφαιριστής Νιζάρ Ισαουί πέθανε από εγκαύματα που υπέστη όταν αυτοπυρπολήθηκε στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά της «αστυνομικής αδικίας», όπως ανέφερε η οικογένειά του.

Ο Ισαουί είχε εμφανιστεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Ιντερνετ και τον έδειχνε να φωνάζει ότι είχε κατηγορηθεί για τρομοκρατία από αστυνομικούς μετά από διαφωνία με έναν πωλητή φρούτων.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, είπε ότι καταδίκασε τον εαυτό του σε «θάνατο από φωτιά».

Υπήρξαν οργισμένες συγκρούσεις στην κηδεία του 35χρονου την Παρασκευή στην πατρίδα του, Χαφούζ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ισαουί κατηγορήθηκε για τρομοκρατία από αστυνομικούς, αφού παραπονέθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να αγοράσει μπανάνες για λιγότερο από 3,3 δολάρια το κιλό, τιμή διπλάσια από αυτήν που έθεσε η κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο ποδοσφαιριστής είχε γράψει: «Για μια διαμάχη με κάποιον που πουλάει μπανάνες στα 10 δηνάρια (3,3 δολάρια), με κατηγορούν για τρομοκρατία στο αστυνομικό τμήμα. Τρομοκρατία για ένα παράπονο για τις μπανάνες… Δεν έχω άλλη ενέργεια. Ενημερώστε το αστυνομικό κράτος ότι η ποινή θα εκτελεστεί σήμερα».

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Ισαουί αυτοπυρπολήθηκε.

Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller.

He suffered severe burns but is stable#Tunisia pic.twitter.com/5V7LorL9St

— Souhail Khmira (@SKhmira) April 10, 2023