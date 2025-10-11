Τσίπρας: Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει – κάνω «πορεία στον λαό»

Η πολυδιαφημισμένη «πρώτη συνέντευξη» του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή Α’ Πειραιώς την περασμένη Δευτέρα, δεν μας έκανε ακριβώς σοφότερους. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε βέβαια, ότι σχέση του με το συγκεκριμένο κόμμα «έχει κλείσει», όμως κατά τα άλλα αναμάσησε, από τις σελίδες της «Εφημερίδας των Συντακτών», πάνω κάτω τα ίδια: «νέος πατριωτισμός», «ολιγάρχης» ο Πρωθυπουργός, «χρέος προς την Ιστορία» (!) το βιβλίο του και μια ιδεολογικά ασπόνδυλη κριτική σε όλο το πολιτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής αντιπολίτευσης και της Αριστεράς, με φόντο ένα υπεμεγέθες πολιτικό «εγώ», διέτρεξαν όλη τη συνέντευξη.

Έχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι ο κ. Τσίπρας επέλεξε μεν να αποκηρύξει έννοιες όπως αυτή του πολιτικού Μεσσία, απλώς για να τις αναφέρει και να τις εντάξει εν τέλει στο προσωπικό αφήγημά του. Δεν χρειάζεται η χώρα αυτόκλητο Μεσσία, μας διαβεβαίωσε· αλλά αν δεν είναι αυτόκλητος; Άλλωστε έκανε λόγο για «πορεία στον λαό», ως άλλος Μάο προφανώς.

Για την σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει. Και αν κάποιος καταλαβαίνει την απόφασή μου να μην είμαι πια βουλευτής και να επιχειρήσω μια “πορεία στον λαό” ως ανταγωνιστική, τότε κάνει λάθος. Είναι απόφαση υπέρβασης και όχι ανταγωνισμού».

Για την συζήτηση που έχει ανοίξει και αφορά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σπεύδουν ο ένας μετά τον άλλον να δηλώσουν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν, ο ο κ. Τσίπρας ότι δεν θα υποδείξει σε κανέναν τι να πράξει: «Διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει το δρόμο έξω από το σύστημα-μέσα στην κοινωνία, χωρίς καμιά συνεννόηση με κανέναν. Και δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές “στρατολόγησης” ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας. Η αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία, που στρατολογεί τους μαθητές του, είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα και η κοινωνία μας σήμερα».

Για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε: «Δεν πάει άλλο. Με μια κυβέρνηση που έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς και με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης».

Ο κ. Τσίπρας επέλεξε και σε αυτή τη συνέντευξη να προσπεράσει τα δικά του πεπραγμένα επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και να πει ότι «η διαφθορά, η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, η παράλυση των θεσμών, η προκλητική στήριξη του μεγάλου πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, η εξασθένιση της διεθνούς θέσης της χώρας, η διακυβέρνηση με όρους προσωπικού πλουτισμού, απαιτούν την αφύπνιση και την κινητοποίηση των πολλών, που βλέπουν τη ζωή τους και το αύριο να εκποιούνται προς όφελος λίγων. Και βέβαια την ανασύνταξη, ανασύνθεση πιο σωστά, της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Που στη σημερινή πολυκερματισμένη μορφή της, με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται».

Ο ίδιος είπε ότι η κοινωνία χρειάζεται ένα «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας».

Φυσικά δεν αποκάλυψε τον τίτλο του βιβλίου του. Αλλά είπε πως «το βιβλίο αυτό είναι για μένα ένα χρέος απέναντι στην Ιστορία και στους πολίτες» και πρόσθεσε: «Να φωτίσω όλες τις πτυχές της δραματικής περιόδου 2015-2019, γνωστές, λιγότερο γνωστές και άγνωστες. Και να απαντήσω με γεγονότα, στοιχεία, ντοκουμέντα, στην πρωτοφανή κακοποίηση, διαστρέβλωση και δολοφονία της αλήθειας, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, για μια κρίσιμη περίοδο της πατρίδας μας. Με τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας να εμφανίζονται ως κατήγοροι εκείνων που ανέλαβαν την ευθύνη να ξελασπώσουν το μέλλον».

Ως προς την απόφαση του να παραιτηθεί από την Βουλή είπε ότι «είναι μία φυγή προς τα εμπρός… Είναι μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά. Αποφάσισα να απελευθερωθώ από δεσμεύσεις, αξιώματα και μηχανισμούς. Να βγω έξω από το πολιτικό σύστημα, που κατά τη γνώμη μου, ως έχει, δεν μπορεί τίποτα πια να δώσει στην κοινωνία και την πατρίδα».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την σημερινή προοδευτική αντιπολίτευση να ασκεί τον ρόλο και τα καθήκοντα της: «Πιστεύω ότι ένας νέος πατριωτισμός, που ξεπερνά τους εύλογους ιδεολογικούς διαχωρισμούς, χρειάζεται σήμερα, περισσότερο από ποτέ την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής δράσης».

Για το ποια θα είναι η επόμενη πολιτική του κίνηση, αφού επέμεινε ότι τα παραδείγματα του παρελθόντος (όπως ο ενιαίος Συνασπισμός ή ο πολυτασικός ΣΥΡΙΖΑ) δεν μπορούν να λειτουργήσουν για το μέλλον, είπε: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία. Το πολιτικό σύστημα, σε όλες τις εκφράσεις του, έχει ξεπέσει στη συνείδηση του λαού. Της μεγάλης πλειοψηφίας τουλάχιστον. Τα κόμματα, η Δικαιοσύνη, η Βουλή, οι θεσμοί, επίσης. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης, διαφορετικά θα βαλτώσουμε όλοι σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Οι πολίτες -αυτή είναι η δύναμη της αλλαγής σήμερα. Μόνον αυτοί, “αποκάτω”, μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα “επάνω”. Να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις».

Και επέμεινε: «Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Ηρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα. Ήρθε ο καιρός να αλλάξει ριζικά η αντίληψή μας για τα αξιώματα, τα προνόμια που απορρέουν από αυτά, και τη μιζέρια της αναπαραγωγής τους. Ναι, πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρξει μια “εισβολή” νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News