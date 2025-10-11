Πόσο θα αντέξει αυτή τη φορά ο Λεκορνί;

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε, εκ νέου, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού, μόλις λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του — μια κίνηση που εξόργισε ορισμένους από τους σφοδρότερους πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου, οι οποίοι δεσμεύθηκαν να καταψηφίσουν τη νέα κυβέρνηση.

Ο Μακρόν, όπως σημειώνει το Reuters, ελπίζει ότι ο πιστός του συνεργάτης Λεκορνί θα μπορέσει να συγκεντρώσει αρκετή στήριξη από το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, ώστε να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026. Αντιμέτωπος με τη βαρύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ο γάλλος πρόεδρος έχει δεχθεί πιέσεις από τους αντιπάλους του να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί.

Η αντίδραση της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς στην επάνοδο του Λεκορνί ήταν οξεία, δείχνοντας ότι η δεύτερη θητεία του δεν θα είναι ευκολότερη από την πρώτη, η οποία τερματίστηκε τη Δευτέρα, έπειτα από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία.

Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, έγραψε στο X: «Η κυβέρνηση Λεκορνί II, που διορίστηκε από έναν Εμανουέλ Μακρόν πιο απομονωμένο και αποκομμένο από την πραγματικότητα από ποτέ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, είναι ένα κακόγουστο αστείο, ένα δημοκρατικό όνειδος και μια ταπείνωση για τον γαλλικό λαό».

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την ηγεσία των Σοσιαλιστών ή των Ρεπουμπλικανών, των δύο κομμάτων που θεωρούνται κρίσιμα για την επιβίωση της νέας κυβέρνησης.

Η πιο επείγουσα αποστολή του Λεκορνί είναι να καταθέσει και να περάσει τον προϋπολογισμό από το κοινοβούλιο έως τη Δευτέρα.

Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε: «Αποδέχομαι — από καθήκον — την αποστολή που μου εμπιστεύθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Γαλλία να έχει προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας».

Πρόσθεσε ότι όποιος ενταχθεί στην κυβέρνησή του θα πρέπει να παραιτηθεί από προσωπικές φιλοδοξίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, οι οποίες έχουν ήδη εντείνει την αστάθεια στο πολιτικό σύστημα. Υποσχέθηκε επίσης ένα υπουργικό συμβούλιο «ανανέωσης και πολυμορφίας».

Το περιβάλλον του Μακρόν ανέφερε ότι ο Λεκορνί έχει «λευκή επιταγή», ένδειξη ότι ο γάλλος πρόεδρος τού αφήνει μεγάλο περιθώριο διαπραγμάτευσης για τη σύνθεση της κυβέρνησης και τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.

Αντιδράσεις από τα αριστερά κόμματα

Ο Μακρόν είχε προηγουμένως συγκαλέσει σύσκεψη των ηγετών των βασικών κομμάτων για να εξασφαλίσει στήριξη στην επιλογή του, προκαλώντας οργή στην αριστερά, όταν έγινε σαφές ότι κανείς από τον χώρο τους δεν θα οριζόταν πρωθυπουργός.

Μια νέα κατάρρευση κυβέρνησης θα αύξανε την πιθανότητα ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, σενάριο που εκτιμάται ότι θα ευνοούσε την άκρα δεξιά.

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, η οποία έχει ήδη πλήξει την ανάπτυξη και αναστατώσει τις αγορές, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόφαση του Μακρόν πέρυσι να προχωρήσει σε βουλευτικές εκλογές, οι οποίες κατέληξαν σε κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, διαιρεμένο σε τρεις ιδεολογικά αντίθετες παρατάξεις.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά μέσω περικοπών ή φορολογικών αυξήσεων — στις οποίες κανένα κόμμα δεν συμφωνεί — έχει εντείνει το πολιτικό αδιέξοδο.

Αν η Εθνοσυνέλευση δεν καταφέρει να εγκρίνει προϋπολογισμό εγκαίρως, ενδέχεται να χρειαστεί έκτακτη νομοθεσία για να συνεχίσει η χώρα να λειτουργεί με προσωρινό προϋπολογισμό το επόμενο έτος.

Το συνταξιοδοτικό στο επίκεντρο

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε ότι η πολιτική αβεβαιότητα ενδέχεται να κοστίσει στην οικονομία 0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. «Η αβεβαιότητα είναι ο νούμερο ένα εχθρός της ανάπτυξης», δήλωσε στο RTL.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη κοστίσει στον Μακρόν τρεις πρωθυπουργούς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι η επιθυμία της αριστεράς να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του 2023, που αύξησε το όριο συνταξιοδότησης, και να φορολογήσει περισσότερο τους πλούσιους — αιτήματα δύσκολο να συμφιλιωθούν με τις θέσεις των συντηρητικών, των οποίων τη στήριξη ο Μακρόν χρειάζεται.

Στη συνάντηση της Παρασκευής, ο Μακρόν προσφέρθηκε να αναβάλει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη έως το 2028, πρόταση που η ηγέτιδα των Οικολόγων, Μαρί Τοντελιέ, χαρακτήρισε ανεπαρκή.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος, σχεδόν διπλάσιο από το όριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ ο Λεκορνί έχει δηλώσει ότι για το 2026 στοχεύει σε έλλειμμα μεταξύ 4,7% και 5%.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News