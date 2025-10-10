Μολονότι η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται διαρκώς γύρω από το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, μιας επιχείρησης επαναλανσαρίσματος του πρώην προέδρου (και πρώην βουλευτή πλέον) του ΣΥΡΙΖΑ που συχνά αγγίζει τα όρια της σαχλαμάρας, μας διαφεύγει το αθόρυβο και ως εκ τούτου πιο επιτυχημένο rebranding ενός φίλου του: του Πάνου Καμμένου, άλλοτε αρχηγού των Ανεξ. Ελλήνων και συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Το rebranding του κ. Καμμένου είναι όντως εντυπωσιακό και δεν είναι μόνο τα κιλά που έχει χάσει· μερικά, άλλωστε, τα ξαναπήρε. Το rebranding είναι ότι επιχειρείται να εμφανιστεί ο κ. Καμμένος ως ένας μετριοπαθής και σοβαρός πολιτικός του οποίου η εμπειρία εγγυάται την ευθυκρισία του. Το ότι η εμπειρία του ήταν ενός τύπου που βρυχόταν στη Βουλή «στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα» και που ως υπουργός Αμυνας εγγυόταν την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας, δεν συζητείται πλέον· ο κ. Καμμένος παρουσιάζεται ως σοφός απόμαχος, ως μια εφεδρεία του πολιτικού συστήματος.

Ετσι κι έγινε, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον φιλόξενο Αντώνη Σρόιτερ, στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοψία» στον Alpha: ο κ. Καμμένος που (συγ)κυβέρνησε τη χώρα επί τέσσερα χρόνια αλλά δεν βρήκε την ψήφο του το 2019, εμφανίστηκε ως ένας σεβάσμιος κήνσορας που κρίνει με σοφία τα πολιτικά δρώμενα.

Ετσι αφέθηκε να μιλήσει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Τα χρόνια τα οποία κυβέρνησε θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία – ό,τι κι αν πιστεύει κανείς – ότι κατάφερε να μείνει μόνος στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς να υπάρχει αντιπολίτευση… Μπορώ να σας πω ότι τα θετικά του σημεία είναι πρώτα από όλα η πορεία της οικονομίας της χώρας. Το δεύτερο σημαντικό είναι οι ισορροπίες που συνέχισε να κρατάει με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, αλλά και με μια εξωτερική πολιτική με την οποία δεν συμφωνώ», είπε, για να συμπληρώσει:

«Σε αυτό που έχω αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι όσον αφορά την ίδια τη ΝΔ». Και έκανε λόγο για «σημιτοποίηση» της Νέας Δημοκρατίας.

Οσο για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο συγκυβέρνησε το 2015, ο κ. Καμμένος μόνο καλά λόγια έχει.

«Θεωρώ ότι ο μόνος που μπορεί να εμπνεύσει δίνοντας και κυβερνητική προοπτική είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Για μένα πρέπει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική. Μαζί του είχα μόνο μια σύγκρουση για τις Πρέσπες, θεωρώ ήταν και το λάθος του, ήταν δώρο του Τσίπρα στον Μητσοτάκη. Η σχέση μου μαζί του είναι καλή σήμερα, μιλάμε μαζί», είπε αποδεικνύοντας και κάτι για τον κ. Τσίπρα: ότι μιλάει με ανθρώπους σαν τον κ. Καμμένο αλλά όχι με κομματικούς του συντρόφους όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος (βλέπε χθεσινή Βαβέλ, εδώ).

Ο κ. Καμμένος έκρινε επίσης ότι η παραίτηση του κ. Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε. «Πιστεύω ότι η κίνηση που έκανε, την έκανε σωστά αλλά αργά. Είχε αποδείξει ότι είναι μια προσωπικότητα που προέρχεται από την Αριστερά, αλλά μπορεί να διαχειριστεί εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος, μόνο αυτός μπορεί να δώσει την ελπίδα μιας νέας διακυβέρνησης», επέμεινε.

«Το να βάλουμε κανόνες με τον Τσίπρα και να ζητήσει μια νέα συνεργασία σε επίπεδο διαμόρφωσης ενός μετώπου που μπορεί να ακολουθήσει ατζέντα που πιστεύω, εγώ θα το συζητούσα μαζί του. Όχι να πάω εγώ να γίνω στέλεχος του νέου κόμματος. Θα συνεργαζόμουν μαζί του μόνο με δικό μου κόμμα. Θα σας πω και κάτι: ο Τσίπρας μού είχε προτείνει να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν το δέχτηκα», αποκάλυψε.

Οσο για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καμμένος επανέλαβε όσα είχε πει πρόσφατα. «Είχα πει πριν λίγο καιρό ότι αν ο Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα, θα εμπλακώ γιατί θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά θα πάει να κοροϊδέψει τον κόσμο της Δεξιάς στην Ελλάδα, όπως το 1993. Εγώ θα προτείνω σε όσους σκέφτονται να πάνε στο κόμμα Σαμαρά, να δουν την ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο στις εκλογές του 1993, για να καταλάβουν ποιος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς… Σέβομαι την προσωπική του τραγωδία, θέλω να το διαχωρίσω αυτό. Ο Σαμαράς σε πολιτικό επίπεδο θέλει να κάνει αυτό που έκανε πάντα: να πάρει μερίδιο της εξουσίας για να διαπραγματευτεί. Θέλει να πάρει 10-15 βουλευτές για να πάει μετά στον διάδοχο του Κυριάκου Μητσοτάκη και να του πει “θα μου δώσεις 5 υπουργεία για να σου δώσω ψήφο εμπιστοσύνης”».

Τουλάχιστον υπήρξαν και κάποιες δόσεις ελαφρότητας. Ο κ. Καμμένος είπε ότι υπάρχει σκέψη να δημιουργηθεί κόμμα με επικεφαλής τη σύζυγό του, Ελένη Τζούλη. «Εκείνη θα μπορούσε να μπει στην πολιτική. Την έχει πειράξει που έφυγα από την ενεργό πολιτική. Το σκέφτομαι και το σκέφτεται κι εκείνη. Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ, θεωρώ ότι έχει τα φόντα. Είναι πολύ σκληρή. Δίνει τη μάχη της και άνθρωποι τέτοιοι στην πολιτική θα πετύχουν. Θα κάνω τον Κλίντον εγώ», αποκάλυψε ο πρώην υπουργός Αμυνας.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης έδωσε μια εικόνα για το τι συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ:

«Το θέμα της Αριστεράς είναι ένα ιδιαίτερο θέμα (…) Ξέρω πολύ καλά την ψυχολογία της Αριστεράς. Εάν κάτσουν σε ένα τραπέζι μπορεί να μιλάνε επί 48 ώρες για ένα θέμα που λύνεται σε 10 λεπτά. Το έζησα. Με την καλή τους θέληση. Οταν ο Σκουρλέτης και ο Φίλης άρχιζαν να συζητάνε περί ιδεολογικών θεμάτων, μπορούσε να κρατήσει το υπουργικό συμβούλιο επί τέσσερις μέρες. Ο Αλέξης με χτύπαγε από κάτω. Κάπου-κάπου έπεφταν κλωτσιές κάτω από το τραπέζι», είπε χιουμοριστικά ο κ. Καμμένος σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.