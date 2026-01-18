Μπέσεντ για Ευρώπη: Πολύ αδύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Γροιλανδίας

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι πολύ αδύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Γροιλανδίας, καθώς οι ΗΠΑ αρνούνται να υποχωρήσουν από την απαίτησή τους να αναλάβουν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας νησιού.

Μιλώντας στο NBC News, ο Μπέσεντ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία (η οποία ανήκει στη Δανία) και κατηγόρησε την Ευρώπη ότι δεν είναι σε θέση να το προστατεύσει απέναντι σε ρωσική ή κινεζική επιθετικότητα.

«Οι Ευρωπαίοι προβάλλουν αδυναμία, οι ΗΠΑ προβάλλουν ισχύ», είπε. «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η ενισχυμένη ασφάλεια δεν είναι δυνατή χωρίς η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει από τον επόμενο μήνα δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να τις τιμωρήσει επειδή αντιτάχθηκαν στις επεκτατικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον. Η κίνηση προκάλεσε οργή στους διατλαντικούς συμμάχους της Αμερικής και άνοιξε το βαθύτερο ρήγμα στο ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του.

Ο Μπέσεντ υπερασπίστηκε την επιβολή νέων δασμών στις χώρες —Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία— παρότι θα μπορούσε να ανατρέψει πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. «Η εμπορική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί», είπε, αναφερόμενος στη συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ. «Και, ξέρετε, μια έκτακτη ενέργεια μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από μια άλλη εμπορική συμφωνία».

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι οι νέες επιβαρύνσεις δεν θα έπρεπε να κάνουν τις χώρες να δυσπιστούν απέναντι στις ΗΠΑ και είπε ότι ο αμερικανός πρόεδρος ενεργεί «στρατηγικά». «Να ζείτε πάντα τη στιγμή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την ΕΕ να ενεργοποιήσει το ισχυρότερο εμπορικό της όπλο, το λεγόμενο εργαλείο κατά του εξαναγκασμού (anti-coercion instrument), απέναντι στις ΗΠΑ. Το εργαλείο αυτό, που υιοθετήθηκε το 2023 αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, θα επέτρεπε στην ΕΕ να απαντήσει σε περιπτώσεις «οικονομικού εξαναγκασμού» από άλλες χώρες με αντίποινα.

Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει τη Δανία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, να παραδώσει το έδαφός της στην Ουάσιγκτον, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να παραμείνουν μέλος του ΝΑΤΟ. «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμφωνήσουν, στο τέλος, μαζί μας», είπε. «Και θα καταλάβουν ότι πρέπει να βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ. Τι θα συνέβαινε στην Ουκρανία αν οι ΗΠΑ απέσυραν τη στήριξή τους; Ολα θα κατέρρεαν».

Οι νέοι δασμοί του Τραμπ σε ευρωπαϊκούς συμμάχους προκάλεσαν επικρίσεις από μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών βουλευτών. Η ανακοίνωση των επιβαρύνσεων συνέπεσε με την επίσκεψη στην Κοπεγχάγη μιας διακομματικής αντιπροσωπείας 11 αμερικανών βουλευτών, με στόχο να καθησυχάσουν Δανούς και Γροιλανδούς αξιωματούχους για τη στήριξή τους.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής από την Αλάσκα, Λίσα Μουρκόφσκι, χαρακτήρισε τους δασμούς «περιττούς, τιμωρητικούς και μεγάλο λάθος». Η Μουρκόφσκι, συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Αρκτική, κάλεσε το Κογκρέσο να ανακτήσει τη συνταγματική του αρμοδιότητα επί των δασμών. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα χαρακτήρισε τα αντίποινα «κακά για την Αμερική, κακά για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και κακά για τους συμμάχους της Αμερικής», προσθέτοντας: «Το γεγονός ότι μια μικρή ομάδα “συμβούλων” προωθεί ενεργά εξαναγκαστικές ενέργειες για την κατάληψη εδάφους συμμάχου είναι κάτι παραπάνω από ανόητο».

Μιλώντας στο CNN, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον —που δεν συμμετείχε στην αντιπροσωπεία στην Κοπεγχάγη— είπε ότι αν ο Τραμπ εισέβαλλε στη Γροιλανδία, θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της προεδρίας του. «Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί γνωρίζουν ότι αυτό είναι ανήθικο και λάθος και θα σταθούμε απέναντί του», είπε ο βουλευτής από τη Νεμπράσκα.

Δανοί και Γροιλανδοί αξιωματούχοι έχουν συναντηθεί τις τελευταίες εβδομάδες με δεκάδες βουλευτές και από τα δύο κόμματα, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη στήριξή τους. Η πρεσβεία της Δανίας στην Ουάσιγκτον φιλοξένησε περίπου 40 νομοθέτες σε δεξίωση με τον Δανό υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν και την ομόλογό του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ.

«Συμφωνώ απολύτως ότι ο Τραμπ είναι ένας ισχυρός άνθρωπος. Ο αμερικανός πρόεδρος πάντα είναι», δήλωσε ο Ράσμουσεν. «Αλλά δεν είναι απόλυτος άρχοντας. Η Αμερική είναι μια δημοκρατία, όπου υπάρχουν επίσης έλεγχοι και ισορροπίες».

