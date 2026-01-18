Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 12-18 Ιανουαρίου

Πρωτοχρονιάτικες ευχές ήταν και κάηκαν. Κρύα, χιόνια, αλλά και πάγοι σε τόπους όπου ο χειμώνας δεν κάνει μεσογειακές εκπτώσεις. Tα πουλάκια, πάντως, κάπως επιζούν. Πίσω από το κεραμιδί της ρωμαϊκής βίλας εκρήγνυται το μοβ σε φόντο φούξια (προς το παρόν, όχι ως πυρηνικό «μανιτάρι»). Cavalleria rusticana στην πυρά, αρρώστια στο Διάστημα, ακροβατικός άθλος. Πάλι καλά, αφού το επταήμερο διέθετε «Τρίτη και 13»