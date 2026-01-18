Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 12-18 Ιανουαρίου

Πρωτοχρονιάτικες ευχές ήταν και κάηκαν. Κρύα, χιόνια, αλλά και πάγοι σε τόπους όπου ο χειμώνας δεν κάνει μεσογειακές εκπτώσεις. Tα πουλάκια, πάντως, κάπως επιζούν. Πίσω από το κεραμιδί της ρωμαϊκής βίλας εκρήγνυται το μοβ σε φόντο φούξια (προς το παρόν, όχι ως πυρηνικό «μανιτάρι»). Cavalleria rusticana στην πυρά, αρρώστια στο Διάστημα, ακροβατικός άθλος. Πάλι καλά, αφού το επταήμερο διέθετε «Τρίτη και 13»
Ευχετήριες κούκλες, τα γούρια της νέας χρονιάς, ρίχτηκαν σε τελετουργική ιαπωνική πυρά ως αντικείμενα άνευ σκοπού πλέον
Takashi Aoyama/Getty Images/Ideal image
Σλοβακικός καταρράκτης έφραξε με σταλακτίτες και σταλαγμίτες πάγου την είσοδο του σπηλαίου και δυσκόλεψε τα τουριστικά κλικ
Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images/Ideal image
Ιδωμένο αισιόδοξα, το καρέ από το ράλι στην έρημο υπογραμμίζει την άτακτη φυγή τής ασχήμιας από το βασίλειο της ομορφιάς
REUTERS/Stephane Mahe
Τη φωτογραφική παγάνα στο μοσχοβίτικο πάρκο αντάμειψε η τσίχλα που στάθηκε να γευματίσει στο χιονισμένο κλαδί της σουρβιάς
EPA/Sergei Ilnitsky
Μοβ χαράματα στο Μανχάταν, με αντανάκλαση του ιώδους ουρανού και των ουρανοξυστών στα νερά του ποταμού Χάντσον
Gary Hershorn/Getty Images/Ideal image
Εθιμικό καθαρτήριο βάπτισμα σε στέρνα ναού του Τόκιο γεμάτη νερό και επιπλέουσες παγοκολόνες, ώστε η χρονιά να πάει πρίμα
REUTERS/Issei Kato
Το φίδι (στο έμβλημα) της Ιντερ υπνώττει λόγω ψύχους, έτσι το μιλανέζικο δείλι βρήκε ευκαιρία να βάψει τον βαρύ ουρανό στα χρώματα της Μίλαν
REUTERS/Daniele Mascolo
Οποιος δεν παίζει βιολί, βάζει γάντια και απολαμβάνει το βαλς του χειμερίου Δούναβη που κατεβάζει κομμάτια πάγου στη Βουδαπέστη
EPA/Tamas Purger
Την παραμονή της γιορτής τού Αγίου Αντωνίου ισπανοί χωρικοί έγιναν ατρόμητοι ιππείς και υπερπήδησαν φλεγόμενα εμπόδια
REUTERS/Ana Beltran
Μάλλον εξωτικό το δειλινό στα χωράφια της Λετονίας, με τον ήλιο ανίκανο να διαπεράσει το πηχτό, παγωμένο σύννεφο της υγρασίας
EPA/Valda Kalnina
Ποιος είναι ο κύριος; Κατά το φωτοπρακτορείο, ιδιοκτήτης εστιατορίου του Κιέβου, που ξεχιονίζει τον αίθριο χώρο του μαγαζιού του
REUTERS/Gleb Garanich
Ρωσίδα ακροβάτισσα με κορμί λάστιχο ισορροπεί σε στύλο με τη δύναμη των γνάθων της: θαυμαστή σκηνή από φεστιβάλ τσίρκου
EPA/Zoltan Balogh
Ατμοσφαιρικός χώρος του αρχαίου κτιρίου Casa dei Grifi, ρωμαϊκού οικοδομήματος που άνοιξε για το κοινό στις 13 Ιανουαρίου
REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Τμήμα βερολινέζικης καλλιτεχνικής εγκατάστασης με μπαλάκια φούξια που ζαλίζουν το μάτι και τελικά κάνουν μια χαψιά τον άνθρωπο
REUTERS/ Nadja Wohlleben
Να και οι τέσσερις αστροναύτες που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν εσπευσμένα στη Γη λόγω αιφνιδίου ιατρικού προβλήματος
EPA/NASA/Bill Ingalls
Η ουγγρική λίμνη Μπάλατον πάγωσε, όχι όμως και το φρέσκο χιόνι επάνω της, έτσι οι κύκνοι κατάφεραν να κάνουν τη βόλτα τους
EPA/Tamas Vasvari
Στολισμένος μεν, βλοσυρός δε, ο πανηγυριστής της ινδικής γιορτής για τις νέες σοδειές μάς κοιτάζει ασκαρδαμυκτί. Τι να θέλει;
EPA/Jagadeesh NV
