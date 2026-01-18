Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη Χιλη – τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές που μαίνονται σε δύο επαρχίες της νότιας Χιλής, οι οποίες έχουν επίσης αναγκάσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε «τουλάχιστον 15 ανθρώπους» και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση περισσότερων από 50.000 ανθρώπων από τις περιοχές Νιούμπλε και Μπίομπιο σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων νότια του Σαντιάγο, δήλωσε στον Τύπο ο υπουργός Ασφαλείας Λουίς Κορδέρο.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.

«Μπροστά στις σοβαρές πυρκαγιές που μαίνονται, αποφάσισα να κηρύξω την κατάσταση φυσικής καταστροφής για τις επαρχίες Νιούμπλε και Μπιόμπιο», ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν, εν μέσου καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις αυξημένες θερμοκρασίες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Μέχρι στιγμής, οι πυρκαγιές έχουν κατακάψει σχεδόν 8.500 εκτάρια (21.000 στρέμματα) στις δύο περιφέρειες, θέτοντας σε κίνδυνο πολλές κοινότητες και οδηγώντας τις αρχές στην έκδοση εντολών εκκένωσης.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Senapred ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, ενώ τουλάχιστον 250 κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι δυσμενείς συνθήκες, όπως οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες, συνέβαλαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστών. Μεγάλο μέρος της Χιλής βρίσκεται υπό προειδοποιήσεις ακραίας ζέστης, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου από το Σαντιάγο έως το Μπίο Μπίο την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Τόσο η Χιλή όσο και η Αργεντινή έχουν βιώσει ακραίες θερμοκρασίες και κύματα καύσωνα από την αρχή του έτους, με καταστροφικές δασικές πυρκαγιές να ξεσπούν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Παταγονία της Αργεντινής.

