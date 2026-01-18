Η Ευρώπη απαντά στον Τραμπ: Οι απειλές πλήττουν τις διατλαντικές σχέσεις

Κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία σημειώνουν εκφράσουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας. Βασιζόμενοι στη διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε έναν διάλογο που θα βασίζεται στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Και οι οκτώ χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και τονίζουν ότι είναι «δεσμευμένες στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν ότι μια πρόσφατη δανική άσκηση στη Γροιλανδία —με την ονομασία «Arctic Endurance»— αποτέλεσε απόδειξη αυτής της δέσμευσης και «δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

Μετά από κοινή δήλωση και των οκτώ χωρών που στοχοποιήθηκαν από τους δασμούς του Τραμπ, υπήρξε και μια επιπλέον αντίδραση από τη δανή πρωθυπουργό, Μέτε Φρέντερικσεν.

«Το Βασίλειο της Δανίας λαμβάνει μεγάλη στήριξη», αναφέρει, περιγράφοντας πως βρίσκεται σε «εντατικό διάλογο» με συμμάχους, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

«Είμαι ικανοποιημένη με τα συνεπή μηνύματα από την υπόλοιπη ήπειρο: η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί», γράφει. «Ταυτόχρονα, γίνεται πλέον ακόμη πιο σαφές ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα από τα δικά μας σύνορα».

Υπενθυμίζεται ότι η Γροιλανδία είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος υπό τον έλεγχο της Δανίας, και η Φρέντερικσεν επισημαίνει: «Θέλουμε να συνεργαστούμε και δεν είμαστε εμείς εκείνοι που επιδιώκουμε τη σύγκρουση».

Η Ε.Ε. αναμένεται να δώσει σκληρή απάντηση, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν τις δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων

Μάλιστα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. σήμερα, Κυριακή στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) συγκαλείται έκτακτο συμβούλιο μεταξύ των μόνιμων αντιπροσώπων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, καθώς βλέπουν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και ένα νέο ρήγμα στη διατλαντική συμμαχία.

