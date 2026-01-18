Πρώτο Eurogroup του 2026 με… άρωμα Ελλάδας

Επίσημη πρώτη για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, με αρκετά «βαριά» την ατζέντα της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση θα συζητηθούν θέματα όπως η ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη, με την Ελλάδα να προεδρεύει 10 χρόνια μετά τον κίνδυνο να βρεθεί η ίδια στην έξοδο από τη ζώνη του ευρώ.

Ενα από τα ιδιαίτερα δύσκολα θέματα της συνόδου είναι η επιλογή του προσώπου που θα αντικαταστήσει τον Λουίς Ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από τον Ιούνιο. Όπως έχει ανακοινωθεί, τη θέση διεκδικούν οι :

· Μάριο Σεντένο, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας,

· Μάρτινς Καζάκς διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας,

· Μάντις Μίλερ διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας,

· Ολι Ρεν διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας και πρώην Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων,

· Ρίμαντας Σαντζιούσις πρώην υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας και

· Μπόρις Βούιτσιτς διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε ένα όνομα, αλλά, παρά την πρόθεσή τους να βρουν άμεσα τον διάδοχο του ντε Γκίντος, δεν θα πιέσουν αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια που απαιτούνται. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 72% των κρατών-μελών της ευρωζώνης (δηλαδή τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες του ευρώ), που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού. Το υποψήφιο μέλος παρίσταται ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τ

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη ξεκίνησε στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει 2,5 χρόνια. Μία περίοδο κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για την κατανομή των κοινοτικών χρημάτων, την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ αλλά και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων που αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα.

Την Τρίτη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλάζει ρόλο, συμμετέχοντας ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος στη συνεδρίαση του Ecofin, διαπραγματευόμενος πολλά και κρίσιμα ζητήματα όπως την επενδυτική ατζέντα του Ταμείου Ανάκαμψης, τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και την είσοδο της Φινλανδίας σε καθεστώς εποπτείας.

