Ελληνοτουρκικά: Αποτροπή και Διάλογος

Η άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» γιορτάστηκε ίσως με κάποια υπερβολή, αλλά όχι αδικαιολόγητα. Σηματοδοτεί το πέρασμα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε μια άλλη εποχή τεχνολογικής και επιχειρησιακής αναβάθμισης και επιπλέον εν τοις πράγμασι μειώνει ακόμη περισσότερο το χάσμα ικανοτήτων που είχε δημιουργηθεί και έβαινε διευρυνόμενο μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ολες οι αμυντικές προμήθειες των τελευταίων ετών και κυρίως ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που φαίνεται να ακολουθείται είναι βήματα –σε κάποιες περιπτώσεις άλματα– προς την αποκατάσταση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Η ελληνική στρατηγική ασφάλειας των τελευταίων πενήντα ετών έχει στηριχθεί σε δύο πυλώνες. Μπορεί να έχουν γίνει σημαντικά λάθη σε πολλά επίπεδα –φέτος κλείνουν τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ιμια, που έδωσε στην Τουρκία την ευκαιρία να διατυπώσει και στο πεδίο τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών»– αλλά όλες οι κυβερνήσεις, πέρα από τακτικές διαφοροποιήσεις, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την Τουρκία και την αναθεωρητική της προσέγγιση σε ένα στρατηγικό πλαίσιο, που ορίζεται από την ανάγκη αξιόπιστης αποτροπής του όποιου τουρκικού αναθεωρητικού διαβήματος από τη μία, και από την εκπεφρασμένη πρόθεση για ουσιαστικό διάλογο, με στόχο την επίλυση του προβλήματος της οριοθέτησης από την άλλη. Δηλαδή ένα μείγμα εξισορρόπησης της τουρκικής ισχύος και θετικής εμπλοκής με όρους και προϋποθέσεις. Τίποτε από τα δύο δεν είναι αυτονόητο σε ένα πολύ δυναμικό και αβέβαιο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε κάποιες σποραδικές παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τουρκικά μαχητικά, που δημιούργησαν ευλόγως προβληματισμό. Δεν υπήρξε έκτοτε κάποια αξιόλογη κλιμάκωση. Αντίθετα, αυτό που κυριαρχεί στην ατζέντα είναι ο προγραμματισμός της επίσκεψης του έλληνα Πρωθυπουργού στην Αγκυρα και η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Δύο «εκκρεμότητες» που προκαλούν αμηχανία για το μέλλον της προσέγγισης, που σε λίγες εβδομάδες κλείνει τρία χρόνια.

Ταυτόχρονα σχεδόν με την άφιξη του «Κίμωνα» στο Αιγαίο, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα δήλωση σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να εμπλακεί σε έναν «ουσιαστικό διάλογο» με την Ελλάδα για το θέμα των θαλάσσιων ζωνών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «ιστορική ευκαιρία για μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα του Αιγαίου». Ο τούρκος ΥΠΕΞ έκανε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στα χωρικά ύδατα και στην υφαλοκρηπίδα, αλλά και στη βούληση του Προέδρου Ερντογάν να λύσει «ειδικά αυτό το ζήτημα».

Η σημειολογία των δηλώσεων είναι πράγματι ενδιαφέρουσα. Η στρατηγική διάσταση αυτού του ανοίγματος από πλευράς Αγκυρας διαμορφώνεται προφανώς από τη συγκυρία, που βρίσκει την Τουρκία να μην μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά ζωτικής σημασίας desiderata. Στη Γάζα, τα περιθώρια της Αγκυρας είναι σχεδόν μηδενικά. Στη Συρία, παρά το γεγονός ότι έχει ρόλο και δύναμη στο έδαφος, ο έλεγχος των εξελίξεων είναι περιορισμένος και πάντως όχι στον βαθμό που η τουρκική διπλωματία θα ήθελε.

Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις απολαμβάνουν καλύτερου κλίματος, αλλά τα κρίσιμα ζητήματα (F-35) δεν φαίνεται να ξεπαγώνουν, άμεσα τουλάχιστον. Αν όλα τα παραπάνω ισχύουν, τότε η πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αξίζει την προσπάθεια, όχι ως πολυτέλεια αλλά ως αναγκαιότητα, ιδιαίτερα μετά το μήνυμα που έστειλε η πρόσφατη τριμερής διάσκεψη Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ.

Αν η Τουρκία είναι διατεθειμένη όντως να συζητήσει, χωρίς να θέτει στο τραπέζι και να συνδέει τη διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση με ζητήματα κυριαρχίας (γκρίζες ζώνες) και αποστρατιωτικοποίησης ελληνικού εδάφους, αυτό θα στοιχειοθετεί μια σημαντική αλλαγή. Το πιθανότερο όμως σενάριο με το οποίο θα πρέπει να προχωρά ο ελληνικός σχεδιασμός είναι ότι οι τουρκικές θέσεις παραμένουν όπως τις γνωρίζουμε.

Αυτό δεν σημαίνει μια απροθυμία από την πλευρά της Αθήνας να συζητήσει θέτοντας τα όρια της διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αναστέλλεται ο όποιος σχεδιασμός για τυχόν επέκταση των χωρικών υδάτων σε άλλες περιοχές, όπου η Ελλάδα επιθυμεί να ανοίξει διαδικασία οριοθέτησης με τρίτες χώρες.

Γενικά, η ελληνική διπλωματία πρέπει να παραμείνει στρατηγικά προσανατολισμένη στον διάλογο και τακτικά ευέλικτη σε όλα τα μέτωπα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν όντως υπάρξει τουρκικό «άνοιγμα», θα φανεί στην συνάντηση κορυφής.

* O Κώστας Υφαντής είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

