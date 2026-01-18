Τι μας κληροδότησαν οι Πέρσες και το Ιράν

Αυτό που συνήθως ονομάζεται Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής –από τον 13ο έως τον 8ο αιώνα π.Χ.– είναι στην πραγματικότητα η χρυσή εποχή των Περσών. Πολλές από τις εφευρέσεις και τις καινοτομίες που τους αποδίδονται μπορεί να χάνονται στις δέλτους της Ιστορίας –ορισμένες από αυτές διεκδικούνται και από γειτονικά κράτη –, αλλά έστω κι έτσι η αρχαία αυτοκρατορία λειτούργησε συχνά ως «φυτώριο», παίρνοντας και δανείζοντας πολιτιστικά στοιχεία.

Διαμόρφωσαν την ιστορία των θρησκειών

Ο ζωροαστρισμός, η προ-ισλαμική θρησκεία της Περσίας, είχε σημαντική επίδραση στη Δυτική σκέψη, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του τέλους του κόσμου, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση της εβραϊκής και χριστιανικής φιλοσοφίας. Οταν ο Μέγας Κύρος κατέλαβε τη Βαβυλώνα, το 539 π.Χ,, απελευθέρωσε τους Ιουδαίους από τον θρήνο της αιχμαλωσίας και άνοιξε τον δρόμο για να μεταφερθούν ζωροαστρικά σύμβολα σε βιβλία όπως ο Ησαΐας και ο Δανιήλ.

Το βιβλικό θηρίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, για παράδειγμα, με τα δέκα κέρατα και τα επτά κεφάλια, θυμίζει τον ζωροαστρικό βασιλιά Δράκοντα, με τα τρία στόματα και τα έξι μάτια. Και τα δύο αναγγέλλουν το τέλος του κόσμου. Ισως ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι Πέρσες μετέτρεψαν το Ισλάμ από μια αραβική, κατά βάση, θρησκεία, σε παγκόσμια πίστη.

Εφηύραν την άλγεβρα

Πίσω από τη λέξη άλγεβρα, που σημαίνει την ένωση δύο σπασμένων τμημάτων, βρίσκεται το όνομα του Πέρση Αλ Χουαρίζμι (περ. 780- 850 μ.Χ.). Στο βιβλίο του σχετικά με τους υπολογισμούς, «Κιταμπ αλ-τζαμπρ», παρουσίασε για πρώτη φορά τη συστηματική λύση της γραμμικής και δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Τον 12ο αιώνα οι λατινικές μεταφράσεις του έργου του συνέστησαν το δεκαδικό αριθμητικό σύστημα στον Δυτικό κόσμο.

Ο ίδιος, εξάλλου, αναθεώρησε τη «Γεωγραφία» του Πτολεμαίου και έγραψε για αστρονομικά και αστρολογικά θέματα. Οι συνεισφορές του είχαν μεγάλο αντίκτυπο και στη γλώσσα: η λέξη άλγεβρα προέρχεται από το αλ-τζαμπρ, μια από τις δύο πράξεις που χρησιμοποιούσε για την επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων. Ο όρος αλγόριθμος προέρχεται από το λατινικό ισοδύναμο «algoritmi».

Εφηύραν την κηπουρική… και τον Παράδεισο

Οι πέρσες βασιλιάδες ήταν σπουδαίοι κηπουροί. Υπάρχει μια ιστορία που αφηγείται ο αρχαίος έλληνας φιλόσοφος του 4ου αιώνα π.Χ. Ξενοφών για έναν σπαρτιάτη βασιλιά ο οποίος επισκέφθηκε τον Κύρο τον Νεότερο στο παλάτι του στις Σάρδεις. «Υπέροχος κήπος» είπε ο Σπαρτιάτης. «Πρέπει να συγχαρείτε τους δούλους σας». «Καθόλου», απάντησε ο Κύρος προς έκπληξη του συνομιλητή του, «εγώ τον έφτιαξα, μόνος μου».

Γενικότερα, οι Πέρσες ανέπτυξαν εκτεταμένα αρδευτικά δίκτυα (τα περίφημα qanat), καθώς και κρεμαστούς κήπους, ως καταφύγια από τα καθημερινά προβλήματα. Η λέξη παράδεισος προέρχεται από την αρχαία περσική pairidēza, που σήμαινε «κλειστός κήπος». Στους Αγγλους πέρασε από τους Ελληνες, οι οποίοι την είχαν «δανειστεί» από τους Πέρσες.

Διεκδικούν τον ιπποτισμό (και τον αναβολέα για ιππείς)

Αρκετοί πολιτισμοί, ανάμεσά τους οι Φράγκοι, διεκδικούν την εφεύρεση του αναβολέα: του κρίκου πάνω στον οποίο πατάει ο ιππέας για να ανεβεί στο άλογο. Αλλά και οι Πέρσες έχουν ένα πειστικό επιχείρημα: οι τοιχογραφίες της περιόδου των Σασανιδών που βρέθηκαν στο Νάκσ-ε Ρόσταμ του νότιου Ιράν απεικονίζουν ιππότες με βαριά πανοπλία, που κρατιούνται ανάποδα στο άλογο.

Μαζί με την πιθανή εφεύρεση του αναβολέα οι Πέρσες διεκδικούν επίσης τον ιπποτισμό και τον ιπποτικό έρωτα. Αν και οι συγκεκριμένες έννοιες συνδέονται με τον Δυτικό 11ο και 12ο αιώνα, έχουν τις ρίζες τους στην περσική επική ποίηση της εποχής των Σασανιδών.

Επαιζαν παιχνίδια που θυμίζουν τάβλι

Είναι ίσως το αρχαιότερο παιχνίδι που επιβιώνει μέχρι τις ημέρες μας, αφού η πρώτη του εμφάνιση μαρτυρείται στη Μεσοποταμία, την περίοδο μεταξύ 2900-1800 π.Χ. Ο άγγλος αρχαιολόγος σερ Λέοναρντ Γούλεϊ, μάλιστα, ανακάλυψε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Ουρ της Χαλδαίας ένα στολισμένο ταμπλό παιχνιδιού, το οποίο φαίνεται πως είναι το αρχαιότερο ταμπλό τάβλι. Ενα παρόμοιο παιχνίδι φαίνεται πως παιζόταν και στην Αρχαία Αίγυπτο, το Senet ή «παιχνίδι των τριάντα τετραγώνων».

Αλλο ένα αρχαίο παιχνίδι είναι το τακτέ ναρντ. Ηταν περσικό, παιζόταν γύρω στο 1600 π.Χ. και έμοιαζε πολύ περισσότερο με το σημερινό τάβλι. Είχε 24 σημεία και 30 πούλια, 15 άσπρα και 15 μαύρα, και ένα ζευγάρι ζάρια. Το όνομά του σήμαινε «μάχη σε ξύλο» και μεταφέρθηκε στην Ευρώπη από τους Αραβες.

Εφηύραν το σπαγγέτι

Ο παραδοσιακός θρύλος θέλει τον Μάρκο Πόλο να φέρνει ζυμαρικά πίσω στην Ιταλία μετά τα νουντλς που απόλαυσε στην Κίνα τον 13ο αιώνα. Υπάρχει, ωστόσο, η άποψη ότι ο Μάρκο Πόλο δεν έφτασε ποτέ στην Κίνα. Αντιθέτως, ήταν οι Πέρσες που έδωσαν άλλη μορφή στα νουντλς της Μογγολικής Αυτοκρατορίας, και από εκείνους τα πήρε ο Μάρκο Πόλο. Ορισμένοι Ιρανοί αρέσκονται επίσης να διεκδικούν την εφεύρεση του χούμους, κάτι που δεν πολυαρέσει στους Λιβανέζους.

Σχεδίασαν νεωτερικά παντελόνια και κοστούμια

Τον 17ο αιώνα ολοένα και περισσότεροι ευρωπαίοι ταξιδιώτες έφτασαν στο Ιράν και θαύμασαν τα ψηλοτάκουνα παπούτσια για τον αναβολέα (τον οποίο, όπως γράψαμε, οι Ιρανοί μπορεί να εφηύραν, μπορεί και όχι). Αυτό ίσως δίνει μια ιδέα για τα εξεζητημένα ψηλοτάκουνα υποδήματα του Κάρολου Β’ και του εξαδέλφου του Λουδοβίκου ΙΔ’.

Η πιο βάσιμη ενδυματολογική επιρροή των Περσών που έφτασε στην Ευρώπη μέσω της Γαλλίας τον 17ο αιώνα ήταν το περσικό παλτό, ένα σακάκι με πέτο το οποίο υιοθέτησε η αυλή του Λουδοβίκου ΙΔ’. Ευτυχώς, οι Πέρσες εφηύραν επίσης το παντελόνι που συνόδευε το σακάκι, αποφεύγοντας έτσι μια εμφάνιση χωρίς κάτω ένδυμα.

Ενέπνευσαν τη Βρετανική Πολιτική Υπηρεσία

H Μογγολική Αυτοκρατορία της Ινδίας, την οποία η Βρετανία διέλυσε αργά μετατρέποντάς την στις Βρετανικές Ινδίες, βασιζόταν σε ένα περσικό μοντέλο, ενώ η γλώσσα διοίκησης ήταν η περσική. Η σύγχρονη Βρετανική Πολιτική Υπηρεσία έχει εν μέρει επηρεαστεί από την περσική κουλτούρα της Ινδικής Πολιτικής Υπηρεσίας. Σε ένα μόνο παράδειγμα, το «purdah» –η σύντομη περίοδος πριν από τη διεξαγωγή των βρετανικών εκλογών κατά την οποία επιβάλλονται περιορισμοί στην κυβερνητική δραστηριότητα– προέρχεται από την περσική λέξη «pardah», που σημαίνει κουρτίνα ή πέπλο (και πλησιάζει ηχητικά στον οθωμανικό «μπερντέ»).

