Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου πρότυπο για την περιοχή

Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης και εξετάζει πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά έγγραφα, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της τριμερούς Συνάντησης υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτο στο Κάιρο.

«Η σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος, ψήφισε θετικά», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και, στο πλαίσιο αυτό, θα συντονιστούμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλους σημαντικούς φίλους και συμμάχους, όπως η Αίγυπτος».

Yπογράμμισε πως η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, από την εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής μας στο Κάιρο, το 2014, έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της, και τόνισε πως «έχει καταστεί πρότυπο για παρόμοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας».

«Η συνεργασία είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των γειτονικών μας χωρών, επηρεάζει ενεργά το παρόν και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για το μέλλον, επεσήμανε και τόνισε πως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών».

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως επιβεβαιώθηκε η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Προκρίνουμε τη διπλωματία έναντι του πολέμου και προωθούμε τη σταθερότητα στην περιοχή αντί του χάους. Πιστεύουμε στη συνεργασία και την κατανόηση, αποφεύγοντας το μίσος και τη διαίρεση. Οραματιζόμαστε τη Μεσόγειο όχι ως μια περιοχή καταδικασμένη σε συγκρούσεις, αλλά ως μια περιοχή ειρηνικής συνύπαρξης όλων των λαών της και των επόμενων γενεών».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη, καθώς και στη Συρία, την Υεμένη, το Σουδάν, το Κέρας της Αφρικής, το Ιράν και τη Λιβύη.

Ο Ελληνας υπουργός σημείωσε, πως στη διάρκεια της τριμερούς συμφωνήθηκε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης και επέκτασης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

«Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος είναι περισσότερο από ποτέ αποφασισμένες να αξιοποιήσουν την πλούσια ιστορία των σχέσεών τους και τις κοινές αξίες που μοιράζονται, προσφέροντας ένα παράδειγμα για το τι μπορούν να επιτύχουν η αξιόπιστη επικοινωνία και συνεργασία σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον», κατέληξε.

