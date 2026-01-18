Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Αναφορές για νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε την Κυριακή στη νότια Ισπανία.

Οπως ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας RTVE, από τη σύγκρουση των δύο τρένων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άτομα.

Το Reuters νωρίτερα είχε κάνει λόγο για 100 τραυματίες, με τους 25 να είναι σοβαρά.

O εκτροχιασμός έγινε στο Ανταμούθ, κοντά στην Κόρδοβα.

Ενας μάρτυρας δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι TVE ότι ένα από τα βαγόνια του πρώτου τρένου είχε ανατραπεί εντελώς.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις αναφορές στα ισπανικά ΜΜΕ, το απογευματινό τρένο μεταξύ Μάλαγας και Μαδρίτης εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με τρένο που ερχόταν από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

O Adif, ο φορέας διαχείρισης των ισπανικών σιδηροδρόμων, ανέφερε πώς η αμαξοστοιχία Iryo 6189 εκτροχιάστηκε δέκα λεπτά αφότου αναχώρησε από τον σταθμό της Μάλαγα.

WATCH 🔴 SPAIN: This is the condition of an Iryo high speed train after it derailed in Adamuz, with a separate AVE train also affected. Multiple casualties reported. pic.twitter.com/oknyYd6pcl — Open Source Intel (@Osint613) January 18, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πρώτη φορά στο σημείο του δυστυχήματος στις 7.50 μ.μ. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες από Μαδρίτη προς Ανδαλουσία ανεστάλησαν, καθώς συνεχίζονταν οι προσπάθειες διάσωσης.

Ως αργά το βράδυ της Κυριακής, οι αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον αριθμό των θυμάτων. Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για να απεγκλωβίσουν τα άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στα τρένα.

Τα τρένα Iryo είναι υπερταχίες που εκτελούν δρομολόγια στην Ισπανία από το 2021, όταν τα έφερε στη χώρα της Ιβηρικής η εταιρεία ILSA, μια κοινοπραξία που ελέγχεται σε ποσοστό 51% από την ιταλική Trenitalia, ενώ μια ισπανική αεροπορική εταιρεία και ένα επενδυτικό fund για υποδομές κατέχουν το άλλο 49%.

