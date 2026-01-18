Δώρο για Πούτιν και Σι οι νέοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ

Η αντίδραση στους διαδρόμους της εξουσίας στη Μόσχα και στο Πεκίνο θα ήταν μια αντίδραση απροκάλυπτης χαιρεκακίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε για άλλη μια φορά εναντίον της Ευρώπης — επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς σε συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, επισημαίνει σε δημοσίευμά της η Telegraph.

Ο απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει ότι χρειάζεται το νησί για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία και την Κίνα στη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Αρκτικής. Εχει αρνηθεί να αποκλείσει ακόμη και μια στρατιωτική προσάρτηση.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τον Τραμπ — και ίσως να τον ντροπιάσουν ώστε να αποκλιμακώσει τη διπλωματική κρίση — το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Σκοπός ήταν να φανεί ότι το ΝΑΤΟ παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια της Αρκτικής. Αντί γι’ αυτό, η κίνηση άφησε τη συμμαχία αντιμέτωπη με τον κίνδυνο κατάρρευσης για πρώτη φορά από την ίδρυσή της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν δημιουργήσει ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι ανεκτό ούτε βιώσιμο».

Μήπως το ισχυρότερο μέλος του ΝΑΤΟ κατηγορούσε πραγματικά τους συμμάχους του ότι επιδεικνύουν στρατιωτική ισχύ σε αυτό που ο ίδιος επιμένει ότι είναι η «αυλή» των ΗΠΑ; Η σφαίρα επιρροής τους;

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, που παραμένουν σφιχτά αγκαλιασμένοι στη «χωρίς όρια» συμμαχία τους, αυτό ήταν το τέλειο καθυστερημένο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι το ΝΑΤΟ είναι αναξιόπιστο και διχασμένο. Τώρα οι διαιρέσεις του είναι ολόγυμνες και τα μέλη του τιμωρούνται με αμερικανικούς δασμούς επειδή δεσμεύονται στις ίδιες τις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ.

Παρά το σοκ, η κίνηση είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη συμπεριφορά του Τραμπ, υπογραμμίζει η βρετανική εφημερίδα. Πρόκειται για διαπραγματευτική τακτική, καλλιεργημένη από τα χρόνια του ως μεγιστάνα ακινήτων στη Νέα Υόρκη. Ασκεί πρώτα πίεση, σπρώχνοντας τον αντίπαλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου τον περιμένει με τη συμφωνία που θέλει.

Στο παρελθόν ο Τραμπ μήνυε ορισμένους επιχειρηματικούς εταίρους του. Τώρα πλήττει τους συμμάχους του με δασμούς.

Από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως εργαλείο διαπραγμάτευσης για να αναγκάσει άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ παρουσίασε τους σαρωτικούς δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης», που επέβαλαν έναν βασικό συντελεστή 10% σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες.

Πέρα από αυτό, επέβαλε «ανταποδοτικούς δασμούς», από 10% έως 50%, στις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ είχαν τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες ξόδεψαν τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο προσπαθώντας να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες και να αποφύγουν τις τιμωρητικές επιβαρύνσεις. Τώρα βρίσκονται πάλι στο σημείο μηδέν, με λιγότερη αξιοπιστία και με την απειλή οι δασμοί να αυξηθούν στο 25% έως τον Ιούνιο.

Για τον βρετανό πρωθυπουργό, αυτό θα είναι ιδιαίτερα επώδυνο. Είχε κερδίσει επαίνους επειδή εξασφάλισε χαμηλότερους δασμούς από την ΕΕ χάρη σε επιδέξια διπλωματία.

Τώρα, μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας έχει εξαλειφθεί από τον δικό του και των άλλων ευρωπαίων ηγετών λανθασμένο υπολογισμό.

Επαιζαν με τους παλιούς κανόνες της διπλωματίας, αλλά ο Τραμπ έφτιαξε τους δικούς του.

Οι ΗΠΑ σπαταλούν πολιτική καλή θέληση σαν να μην έχει αύριο. Οσο για την Ευρώπη, ήδη ντροπιαστικά παραγκωνισμένη από τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, κάθε περαιτέρω υποχώρηση θα την κάνει να φαίνεται ακόμη πιο αδύναμη.

Αυτή η αδυναμία, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, κρύβεται πίσω από το ένστικτο κατευνασμού του Τραμπ. Η Ευρώπη σήμερα δεν μπορεί να προστατευθεί από τη Ρωσία χωρίς τις ΗΠΑ. Μέχρι να μπορέσει, οι επιλογές της είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Θα ήταν άραγε κάποια χώρα —εκτός ίσως από τη Δανία— διατεθειμένη να θυσιάσει το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία;

Οπως είχε προειδοποιήσει κάποτε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, «ο κατευναστής είναι εκείνος που ταΐζει έναν κροκόδειλο, ελπίζοντας ότι θα τον φάει τελευταίο».

Η Ευρώπη έχει πλέον ανακαλύψει ότι το να ταΐζει τον Τραμπ απέφερε ελάχιστα. Και όλο αυτό το διάστημα, η Ρωσία και η Κίνα παρακολουθούν με αγαλλίαση το ΝΑΤΟ να παραπαίει από αυτοπροκαλούμενες ζημιές.

