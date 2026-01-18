Καρυστιανού σε DownTown: Τι είπε για νέο κόμμα και πολιτικό σύστημα

Η Μαρία Καρυστιανού παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Down Town Κύπρου και μίλησε για τις τύψεις που νιώθει, τον προσωπικό της πόνο και τη συνειδητοποίηση πως η ανοχή και η σιωπή έχουν κόστος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πολιτικό κίνημα που οργανώνεται, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια συλλογική διαδικασία και όχι προσωπική φιλοδοξία.

Επεσήμανε ακόμη ότι δεν είναι απαραίτητο ότι η ίδια θα είναι επικεφαλής, καθώς, όπως είπε «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σ’ αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής αυτού του κινήματος, θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες».

Η ίδια εξηγεί ότι αποφάσισε να δώσει αυτόν τον αγώνα ώστε «να μην έχω τύψεις ότι δεν αντιμετώπισα το σάπιο σύστημα», περιγράφοντας τις μαζικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη ως «σαν μια επανάσταση της κοινωνίας απέναντι στη διαφθορά».

Παράλληλα αναλαμβάνει και προσωπική ευθύνη, δηλώνοντας ότι «φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας» και ότι «με την ανοχή μου επέτρεψα να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη».

Στο πλαίσιο της συνολικής της κριτικής, υπογραμμίζει πως «το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News