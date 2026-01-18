Ποιος σκότωσε το όνειρο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς;

Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά γεννήθηκε με όραμα να ενώσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ σε μια απρόσκοπτη οικονομική ζώνη, προάγοντας το εμπόριο, την κινητικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Παρά τις φιλοδοξίες των δεκαετιών του 1980, σήμερα το όραμα αυτό αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια και αδυναμίες, περιορίζοντας την πραγματική ολοκλήρωση και ανάπτυξη της Ευρώπης.

To 1985, η οικονομία της Ευρώπης έμοιαζε υποτονική και υπό πίεση. Ο άλλοτε προηγμένος τεχνολογικός τομέας της είχε μείνει πίσω, ενώ οι ΗΠΑ και οι παραγωγικοί κολοσσοί της Ασίας γνώριζαν ταχύτατη ανάπτυξη. Για τις επιχειρήσεις, ακόμη και η απλή μετακίνηση αγαθών εντός της Ευρώπης συχνά συνεπαγόταν γραφειοκρατικά βάρη. Ο Ζακ Ντελόρ, ηγετική προσωπικότητα τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε το ερώτημα: «Είναι υπερβολικά αισιόδοξο να ανακοινώσουμε την κατάργηση όλων των συνόρων εντός της Ευρώπης και να την εφαρμόσουμε;».

Ο Ντελόρ προειδοποίησε, ταυτόχρονα, ότι όσοι δεν διαθέτουν τα μέσα να στηρίξουν τις φιλοδοξίες τους καταλήγουν απλώς ουραγοί. Κάπως έτσι προέκυψε η μεγάλη ιδέα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· η μεγαλύτερη διασυνοριακή οικονομία στον κόσμο, που έφτασε να περιλαμβάνει 450 εκατομμύρια καταναλωτές.

Σαράντα χρόνια αργότερα, γράφουν οι Financial Times,το έργο αυτό δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του Ντελόρ, της Μάργκαρετ Θάτσερ και της γενιάς που στήριξε αυτήν την αλλαγή. Παρά την αφαίρεση πολλών εσωτερικών εμποδίων για τα αγαθά έως το 1992, τα εμπόδια για τις υπηρεσίες, το κεφάλαιο και ένα μέρος της εργασίας παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα. Οπως είχε προειδοποιήσει ο Ντελόρ, η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να «ακολουθεί», παρά να προπορεύεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι οι εμπορικές δυσκολίες στην ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% στις υπηρεσίες και 65% στα αγαθά. Οι πολυάριθμοι προστατευτικοί κανόνες καθιστούν ακόμη και την παρασκευή ψωμιού περίπλοκη: σε περίπου 25 χρόνια μόνο ένας γάλλος φούρναρης έχει αναγνωριστεί από τη Γερμανία ως αδειοδοτημένος επαγγελματίας, που επιτρέπεται να λειτουργεί φούρνο.

Η ιδέα της ενιαίας αγοράς εξακολουθεί να υπάρχει ως πολιτικό τοτέμ, αλλά η δυναμική της εξαντλήθηκε πολύ νωρίς. Ενα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα φιλελευθεροποίησης στον κόσμο, του τέλους του 20ού αιώνα, ναυάγησε αφήνοντας την οικονομία της Ευρώπης ως υπόδειγμα μακροχρόνιας κάμψης κατά τον 21ο αιώνα.

Ο Πασκάλ Λαμί, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ και επικεφαλής του προσωπικού του Ντελόρ, υπογραμμίζει στους FT ότι η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, απαραίτητες για την «πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την άμυνα και τη γήρανση του πληθυσμού». «Πολλά απομένουν να γίνουν. Προφανώς ήμασταν πολύ αργοί», λέει.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κάλεσε πρόσφατα τους ευρωπαίους ηγέτες να διορθώσουν «χρόνια αδράνειας» και να ανασχεδιάσουν μια οικονομία «προσαρμοσμένη σε έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται». Ο προκάτοχός της, Μάριο Ντράγκι, είχε προειδοποιήσει για τη «διάσπαση» στην Ευρώπη, που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα, ωθεί εταιρείες υψηλής ανάπτυξης αλλού, περιορίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες και εμποδίζει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε μια στρατηγική για την ενιαία αγορά και υποσχέθηκε «οδικό χάρτη» έως το τέλος του έτους, για να αναζωογονηθεί το εγχείρημα. Ωστόσο, σημειώνουν οι FT, οι προσπάθειες αυτές αντιμετωπίζουν εσωτερικές διαμάχες στην Επιτροπή και μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες σε πολιτικά όρια και έλλειψη αποφασιστικότητας που έχουν αναστείλει την πρόοδο επί δεκαετίες. Η «παράλυση λόγω ανάλυσης» προβάλλει ως απειλή, ενώ τα συμφέροντα, ο αυξανόμενος ευρωσκεπτικισμός και άλλες κρίσεις περιορίζουν περαιτέρω τη φιλελευθεροποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δυσκολεύεται να στηρίξει τον σκοπό που χαρακτήρισε την έναρξη της ενιαίας αγοράς το 1985 υπό τον Ντελόρ, ο οποίος είχε αντιληφθεί ότι η αφαίρεση των εμποδίων στο εσωτερικό εμπόριο ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μέσα σε έξι μήνες, είχε εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο δράσης από κοινού με τον βρετανό επίτροπο Αρθουρ Κόκφιλντ, με την υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων, παρά τις βρετανικές ενστάσεις για την επέκταση της πλειοψηφικής ψηφοφορίας. Το έργο ενσωματώθηκε σε νόμο έναν χρόνο αργότερα, με τον τίτλο «Στόχος 1992». Ο Λαμί υπενθυμίζει ότι ο Ντελόρ υπήρξε η κινητήριος δύναμη του εγχειρήματος, με πραγματική εξουσία και αποφασιστικότητα, κάτι που δεν κατάφερε ποτέ ξανά η Επιτροπή.

Ενα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η ενιαία αγορά, στην πράξη, αφορούσε μόνο αγαθά, ενώ οι υπηρεσίες ήδη τότε και ακόμη περισσότερο σήμερα καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η φιλελευθεροποίηση των τηλεπικοινωνιών και των αγορών ενέργειας θεωρήθηκε απειλή για την εθνική κυριαρχία και αναβλήθηκε για αργότερα, καθυστέρηση που αποδείχθηκε μοιραία.

Ο Λαμί κατηγορεί τον συνάδελφό του, τον ολλανδό επίτροπο Φριτς Μπόλκενσταϊν, ότι καθυστέρησε δραματικά την υπόθεση της ολοκλήρωσης με μια αδέξια προσπάθεια απελευθέρωσης των υπηρεσιών.

Το αρχικό σχέδιο του Μπόλκενσταϊν θα επέτρεπε στις εταιρείες να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους προέλευσής τους. Προκάλεσε έντονη αντίδραση σε αρκετές χώρες, όπου οι επικριτές χρησιμοποίησαν το φάντασμα του μετανάστη «πολωνού υδραυλικού» που θα υποβάθμιζε τους μισθούς των ντόπιων. Μια πολύ αποδυναμωμένη εκδοχή ψηφίστηκε το 2006. Εκτοτε, γράφουν οι FT, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος.

«Η πολιτική του δεν είχε εκφραστεί σωστά, δεδομένης της ευαισθησίας σε πολλά κράτη μέλη», λέει ο Λαμί. «Ουσιαστικά γύρισε μπούμερανγκ και έκανε μια ζημιά στο θέμα, που χρειάστηκε πολύ χρόνο για να διορθωθεί».

Ο Μάριο Μόντι, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς από το 1995 έως το 1999, αποδίδει την απώλεια δυναμικής στην άνοδο του «οικονομικού εθνικισμού» και την απομάκρυνση της εμπιστοσύνης στις αγορές, ιδίως μετά την οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις, λέει στους FT, στράφηκαν σε παγκόσμιες αγορές και επικεντρώθηκαν στη νομισματική ένωση. Παρά τις εκθέσεις του για επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις παρέμειναν διστακτικές, ενισχύοντας τα εθνικά εμπόδια και δημιουργώντας ένα «τρίγωνο υποκρισίας»: Οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν την ενοποίηση, αλλά ταυτόχρονα πιέζουν τις κυβερνήσεις να τους προστατεύσουν από τον ανταγωνισμό της αγοράς.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη στασιμότητα. Ιστορικά, η χώρα απέφευγε την ενσωμάτωση των υπηρεσιών φοβούμενη τον ανταγωνισμό. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και των υπηρεσιών θα ήταν επωφελής και για την ίδια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην ΕΕ φτάνει μόλις το 72% των ΗΠΑ, ενώ η έλλειψη ενιαίας κεφαλαιαγοράς περιορίζει περαιτέρω την ανάπτυξη. Τα εμπόδια στη μετακίνηση εργαζομένων εντός της ΕΕ παραμένουν σημαντικά, περίπου οκταπλάσια από ό,τι μεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ, λόγω συνταξιοδοτικών, επαγγελματικών και διοικητικών δυσκολιών.

Ερευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δείχνει ότι οι μεγάλοι οικονομικοί κόμβοι σε όλη την ήπειρο δεν αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, λόγω των εμπορικών φραγμών. Η μείωση αυτών των εμποδίων, παράλληλα με τις εγχώριες μεταρρυθμίσεις που καταργούν τους μη φιλικούς προς την ανάπτυξη κανόνες αγοράς εργασίας και φορολογίας και ενισχύουν τις δεξιότητες, θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή της ΕΕ ανά εργαζόμενο κατά πάνω από 20%.

Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι η ρύθμιση υπερβαίνει τα όρια και εμποδίζει την καινοτομία. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ ξεπερνά το 50% αυτών που πραγματοποιούνται συνολικά στην ΕΕ. Η έλλειψη επιχειρηματικών κεφαλαίων και οι γραφειοκρατικές δυσκολίες περιορίζουν την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων τεχνολογίας στην Ευρώπη. Η Φον ντερ Λάιεν τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό, απαιτώντας κοινό αίσθημα επείγοντος και συνεργασία όλων των χωρών. Ωστόσο, οι εθνικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να περιορίζονται σε μικρές αλλαγές, αδυνατώντας να εξαλείψουν ουσιαστικά τα εμπόδια.

Μια λύση, γράφουν οι FT, είναι η δημιουργία μικρότερων ομάδων εντός της ΕΕ, μια ιδέα που προωθείται από τον υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλο Κουέρπο. Ο Κουέρπο πιέζει για έναν «συνασπισμό των προθύμων» για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης. Αυτό θα ενθάρρυνε τις χώρες να προχωρήσουν «φοβούμενες μήπως μείνουν απ’ έξω», λέει ο ίδιος στους FT: «Αυτές οι προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτης. Είναι δύσκολο να μεταβούμε από 27 κατακερματισμένες αγορές σε μία μονομιάς, αλλά μπορούμε να εργαστούμε σταδιακά και ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει».

Μια πιο ριζοσπαστική πρόταση από τους ακαδημαϊκούς Λουίς Γκαρικάνο, Μπενγκτ Χόλμστρομ και Νικολά Πετί προτείνει να επικεντρωθεί η ΕΕ αποκλειστικά στην οικονομική ολοκλήρωση, χρησιμοποιώντας πλήρως τις ομοσπονδιακές της αρμοδιότητες, με στόχο την οικονομική ευημερία χωρίς ανάγκη νέων συνθηκών ή εξουσιών.

Κάτι τέτοιο θα περιλάμβανε το άνοιγμα των αγορών χρησιμοποιώντας τους κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίοι δεν επιτρέπουν καμία εθνική διακύμανση, την εξάλειψη των εθνικών ρυθμιστικών εξουσιών σε τομείς «αποκλειστικής» αρμοδιότητας της ΕΕ και την ίδρυση εμπορικών δικαστηρίων της ΕΕ για την επιβολή της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών προτύπων.

«Η ΕΕ δεν χρειάζεται κάποια νέα συνθήκη ή νέες εξουσίες», γράφουν σε πρόσφατη μελέτη τους. «Χρειάζεται απλώς μια μονοδιάστατη εστίαση σε έναν στόχο: την οικονομική ευημερία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News