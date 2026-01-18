Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο

Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε στο Reuters ότι οι αρχές έχουν επαληθεύσει πως τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, αποδίδοντας τους θανάτους «αθώων Ιρανών» σε «τρομοκράτες και ένοπλους ταραχοποιούς».

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ορισμένες από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκαν στις ιρανικές κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν, μια περιοχή όπου δρουν κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες και όπου, σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής, τα επεισόδια υπήρξαν από τα πιο βίαια.

«Ο τελικός απολογισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν στηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους.

Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν συστηματικά τις ταραχές σε ξένους εχθρούς, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Ιούνιο.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 3.308, με άλλες 4.382 περιπτώσεις να βρίσκονται υπό εξέταση. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η κουρδική οργάνωση για τα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, έχει δηλώσει ότι ορισμένες από τις σφοδρότερες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News