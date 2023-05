Τουρκικές εκλογές: Ελλειψη διαφάνεις διαπίστωσαν οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή (YSK) της Τουρκίας επέδειξε έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο που διαχειρίστηκε τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής τόνισαν την επομένη της εκλογικής μάχης παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Η μεροληπτική κάλυψη των εκλογών από τα κρατικά ΜΜΕ επίσης εγείρει ανησυχία, ανέφεραν.

Ακόμη, η αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ στη χώρα επισήμανε ότι ο απερχόμενος τούρκος πρόεδρος και τα συγκυβερνώντα κόμματα απολάμβαναν ένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα έναντι κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιμετώπισαν άνισες συνθήκες στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι διαπιστώσεις αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα σε μια συνέντευξη Τύπου που έδωσε η κοινή αποστολή παρατηρητών που συγκροτήθηκε από την υπηρεσία για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΑΣΕ (ODIHR), την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ (ΟΑΣΕ PA) και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).

«Με λύπη μου σημειώνω ότι το έργο της εκλογικής Αρχής στερείτο διαφάνειας, όπως και την πολύ μεγάλη μεροληψία των κρατικών Μέσων Ενημέρωσης και τους περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Αγκυρα ο Γιαν Πέτερσεν, επικεφαλής της αποστολής των παρατηρητών του ODIHR.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι γενικές εκλογές διεξήχθησαν «σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά», παρότι σημειώθηκαν κάποια περιστατικά, λέγοντας παράλληλα ότι η YSK λειτούργησε με τρόπο αποτελεσματικό.

Η αντιπροσωπεία επαίνεσε άλλωστε το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, δηλώνοντας ότι αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ενός «ισχυρού δημοκρατικού πνεύματος», όπως μετέδωσε το Reuters.

Ωστόσο, «η διαδικασία επεξεργασίας των καταγγελιών σε όλα τα επίπεδα της εκλογικής Αρχής στερείτο διαφάνειας και αποφάσεις της Ανωτάτης Εκλογικής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν ως επί το πλείστον δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένες», ανέφερε η έκθεση της Διεθνούς Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι η YSK επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ότι θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία στις 28η Μαΐου, μεταξύ του Ερντογάν και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αφού κανένας από αυτούς τους υποψήφιους δεν ξεπέρασε το όριο 50% για να κερδίσει την προεδρία. Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο Ερντογάν συγκέντρωσε το 49,4% των ψήφων έναντι 44,96% του Κιλιτσντάρογλου.

Στις κοινοβουλευτικές εκλογές, η Λαϊκή Συμμαχία, στην οποία συμμετέχει το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν, φάνηκε να οδεύει προς την εξασφάλιση πλειοψηφίας.

#BREAKING Türkiye will be having a runoff presidential poll on May 28 with Erdogan leading, Supreme Election Board head announces pic.twitter.com/bmWv0S4OLK

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 15, 2023