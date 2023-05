Δεύτερος γύρος και επισήμως στην Τουρκία

Σε δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών στις 28 Μαΐου – με σαφές προβάδισμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έναντι του αντιπάλου του της ηνωμένης αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου- οδηγείται και επισήμως πια η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο στη γείτονα.

#BREAKING Türkiye will be having a runoff presidential poll on May 28 with Erdogan leading, Supreme Election Board head announces pic.twitter.com/bmWv0S4OLK

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 15, 2023