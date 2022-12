Τουρκία: Επτά νεκροί από έκρηξη σε εστιατόριο

Tουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο, στο Αϊδίνι της δυτικής Τουρκίας, την Παρασκευή.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας είπε στο πρακτορείο Anadolu ότι τα πρώτα ευρήματα έδειξαν ότι η έκρηξη σημειώθηκε ενώ το προσωπικό αντικαθιστούσε μια άδεια φιάλη αερίου που χρησιμοποιήθηκε στην κουζίνα γύρω στις 3:30 μ.μ.

At least seven people were killed and four others injured when a propane cylinder exploded at a restaurant in the Nazilli district of Turkey's southwestern Aydın province.

