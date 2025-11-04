Το ΠΙΟΠ παρουσιάζει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Για ένα κόκκινο πουκάμισο»

Στο πλαίσιο του μηνιαίου κύκλου προβολών «Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ», το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Για ένα κόκκινο πουκάμισο» (Ελλάδα, 2024, 56′), σε σκηνοθεσία Νίκου Θεοδοσίου και Δημήτρη Σπύρου, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 18:30), στο κτίριό του, στον Ταύρο.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους δημιουργούς.

Από μια αναπάντεχη σύμπτωση, η εφεύρεση του κινηματογράφου στα τέλη του 19ου αιώνα συμπίπτει με το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των Ελλήνων στην Αμερική. Το 1893, το κινητοσκόπιο του Έντισον καταγράφει την εικόνα ενός ανώνυμου έλληνα κουρέα μετανάστη.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, η ταινία ξετυλίγει το κουβάρι της μετανάστευσης, από την εποχή εκείνη μέχρι τη μεγάλη κρίση του 21ου αιώνα, μέσα από άγνωστα και σπάνια κινηματογραφικά ντοκουμέντα. Η ταινία δεν είναι ένα χρονικό της μετανάστευσης αλλά ιστορίες ανθρώπων και του αγώνα τους για επιβίωση συνθέτοντας ένα παζλ μιας άλλης ιστορίας.

Το ντοκιμαντέρ απέσπασε το Βραβείο Πρεμιέρας στο 18ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας DocFest καθώς και το 3ο Βραβείο Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418060 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-17:00).

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14,Ταύρος

Τ: 210 3418051 | www.piop.gr

