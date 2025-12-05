Το ΕΚΠΑ τιμά τη Μαρία Φαραντούρη

Σε μια συγκινητική και ζεστή τελετή, η Μαρία Φαραντούρη αναγορεύθηκε επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη: άνθρωποι κάθε ηλικίας, πολλοί νεαροί φοιτητές, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών, έσπευσαν να τιμήσουν μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού πολιτισμού.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, περιέγραψε με ακρίβεια το καλλιτεχνικό αποτύπωμα της ερμηνεύτριας:

«Η φωνή της Μαρίας Φαραντούρη συνδέει όσο λίγες την Ιστορία και την αυτοσυνειδησία του τόπου μας. Στο εξωτερικό, θεσμοί με πολιτιστική βαρύτητα αναγνώρισαν όχι μόνο την ερμηνευτική της ικανότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ανέδειξε την ελληνική ποίηση σε οικουμενικό λόγο.

Τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς που προάγουν τον διάλογο, τη δημοκρατία και την ειρήνη επιβεβαιώνουν ότι η Μαρία Φαραντούρη δεν είναι απλώς μια κορυφαία ερμηνεύτρια, αλλά ένα σύμβολο πολιτισμού και ανθρωπισμού».

Μια ομιλία γεμάτη μνήμη και βαθιές αναφορές

Στην ευχαριστήρια ομιλία της, η Μαρία Φαραντούρη αναφέρθηκε με συγκίνηση στους δύο συνθέτες που σφράγισαν την πορεία της: τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι. Θυμήθηκε τη δεκαετία του 1960, την ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και δημιουργικής ανάτασης που χαρακτήριζε τα πρώτα της βήματα, καθώς και το πώς η ποίηση, μέσα από το τραγούδι, βγήκε στους δρόμους κι έγινε φωνή ενός ολόκληρου λαού.

«Η ποίηση μέσα από το τραγούδι βγήκε στους δρόμους, αγκάλιασε όλη την Ελλάδα, ενώθηκε με τη φωνή του λαού χωρίς να χάσει την καλλιτεχνική αξία της – αντίθετα, τη διεύρυνε», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας τις συναυλίες της εποχής, ακόμη κι όταν η αστυνομία βρισκόταν απ’ έξω και επιχειρούσε να αποτρέψει το κοινό από το να μπει στις αίθουσες.

Με ξεχωριστή αγάπη μίλησε για τον Μίκη Θεοδωράκη, στον οποίο οφείλει –όπως είπε– την ίδια της την καλλιτεχνική ύπαρξη. «Ενας καλλιτέχνης που δεν ησυχάζει ποτέ», τον χαρακτήρισε, «ένας δημιουργός βαθύς γνώστης της μουσικής, με μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, που επειδή ήταν βαθύτατα εθνικός, έγινε και παγκόσμιος χωρίς ποτέ να χάσει το νήμα και την επαφή του με τον κόσμο».

Παρόν, μέλλον και η δύναμη της καλλιτεχνικής συνέχειας

Κλείνοντας την ομιλία της, στάθηκε στη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα, υπογραμμίζοντας πως δεν της αρέσει να μένει στο παρελθόν:

«Όλα ζυμώθηκαν μέσα μου, έγιναν η ανάσα μου στο σήμερα και η ματιά μου στο αύριο», είπε, στέλνοντας ταυτόχρονα μια ευχή στη νέα γενιά να εμπνευστεί και να προχωρήσει μπροστά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους προηγούμενους ομιλητές και στη συνεχιζόμενη μουσική δράση της: η Μαρία Φαραντούρη παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα, με νέους πειραματισμούς, συνεργασίες και αναζητήσεις.

Ενα φινάλε που έγινε γιορτή

Η βραδιά έκλεισε με ένα μικρό μουσικό πρόγραμμα: η μεγάλη ερμηνεύτρια τραγούδησε περισσότερα κομμάτια από όσα περίμεναν οι παρευρισκόμενοι, παρασύροντάς μας σε μια γιορτή με τη ζωντάνια μιας φωνής που εξακολουθεί να συνοδεύει τις σημαντικές στιγμές της ελληνικής συλλογικής μνήμης.

Μαρία Μπελιβάνη

