Γιαγιά Σιλβάνα: Η βασίλισσα του TikTok στην Ιταλία!

Είναι η πιο επιδραστική περσόνα του ιταλικού TikTok αυτή στιγμή. Δεν έχει αναλογίες μοντέλου, δεν ντύνεται με την τελευταία λέξη της μόδας και αδιαφορεί για τις τάσεις στο μακιγιάζ. Δεν ξέρει καν πώς να ανεβάζει βίντεο… Είναι 84 και απλώς κάνει στο TikTok αυτό που ξέρει καλύτερα: μαγειρεύει!

Η γιαγιά Σιλβάνα Μπίνι ψηφίστηκε ως «TikToker της χρονιάς» σε μια λαμπερή τελετή απονομής του βραβείου στο Μιλάνο, λαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος των συνολικά 2,6 εκατομμύρια ψήφων.

Η ίδια, όμως, παραμένει προσγειωμένη. «Δεν παρακολουθώ το TikTok. Δεν με ενδιαφέρει και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από τους χρήστες του θα έπρεπε να βρουν μια κανονική δουλειά», ανέφερε, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου. Αυτή η ωμή ειλικρίνεια την έχει μετατρέψει σε ηρωίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ιταλία, με 2,1 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, και συνολικά 8 εκατομμύρια στο Instagram και σε άλλες πλατφόρμες.

Ο 29χρονος εγγονός της, Γκαμπριέλε Μαρτίνι, ο οποίος επιμελείται και ανεβάζει τα βίντεο, λέει για τη «νόνα» του: «Σε έναν κόσμο με γρήγορους ρυθμούς που βασίζεται στην εμφάνιση, είναι αληθινή και μιλάει μπροστά στην κάμερα σαν απλός άνθρωπος. Δεν γνωρίζει καν να χρησιμοποιεί smartphone και όταν της λένε στον δρόμο ότι είναι ακριβώς όπως στο TikTok, τους απαντά: Δηλαδή πώς περίμενες να είμαι;».

Ο Μαρτίνι είχε την ιδέα να δημοσιεύσει βίντεο της γιαγιάς του το 2023, όταν έψαχνε τρόπους να προωθήσει το αρτοποιείο της οικογένειας στο Μοντεσπέρτολι, κοντά στη Φλωρεντία. Λέει ότι δεν άντεχε οικονομικά τις διαφημίσεις, αλλά μια ανάρτηση φωτογραφίας της γιαγιάς του να κρατά ένα πανετόνε έγινε ανάρπαστη. «Σκέφτηκα να αρχίσουμε τη δημοσίευση βίντεο, εκείνη αρχικά έφερε αντιρρήσεις, αλλά τελικά δέχθηκε, γιατί είναι επαγγελματίας», λέει στους Times.

Στο TikTok τραγουδά καθώς μαγειρεύει ζυμαρικά με τόνο, λέγοντας στην κάμερα «δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό» και αναφωνώντας «μου ζητάει να το φάω», καθώς φτιάχνει μια καρμπονάρα μπροστά σε 35 εκατομμύρια θεατές. Παρότι μοιράζεται τις αγαπημένες της συνταγές, η γιαγιά Σιλβάνα παροτρύνει τους ακολούθους της να αυτοσχεδιάζουν. «Αν ακολουθείτε τις συνταγές κατά γράμμα κάνετε λάθος – πρέπει να αυτοσχεδιάζετε με τα υλικά σας», λέει χαρακτηριστικά.

Το αγαπημένο της πιάτο είναι «ζυμαρικά με σκόρδο, λάδι, και πιπεριά τσίλι», όπως αποκαλύπτει στους Times. Ο εγγονός της προσθέτει ότι η γιαγιά του έχει νοοτροπία «εντελώς αντι-γκουρμέ – μαγειρεύει σε ένα τεράστιο τηγάνι και το προσωπικό στο αρτοποιείο απολαμβάνει τα πιάτα της».

Η επιτυχία της Μπίνι έρχεται σε μια ευτυχή συγκυρία για τις ιταλίδες γιαγιάδες, καθώς τις προωθεί το βρετανικό κανάλι του YouTube, «Pasta Grannies», αλλά και ο γνωστός βρετανός σεφ Τζέιμι Ολιβερ, ο οποίος διέσχισε τη χώρα για να συλλέξει τις συνταγές τους. Παράλληλα, ο εστιάτορας του Μπρούκλιν, Τζο Σκαραβέλα, άνοιξε νέο εστιατόριο με ιταλίδες γιαγιάδες ως σεφ, εμπνευσμένος από το αντίστοιχο σενάριο της ταινίας «Nonnas» του Netflix.

Ο Μαρτίνι ισχυρίζεται ότι η Ιταλία είναι χτισμένη γύρω από την οικογένεια και η «νόνα» παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτήν. «Αλλά τώρα που όλο και πιο συχνά παραγγέλνουμε απέξω αντί να περιμένουμε έξι ώρες ώστε η γιαγιά να φτιάξει μια σάλτσα ζυμαρικών, αυτή η παράδοση κινδυνεύει να ξεθωριάσει», αναφέρει στους Times.

Η Μπίνι δε μασάει τα λόγια της καθώς υπερασπίζεται τις γιαγιάδες στη χώρα της. «Η Ιταλία γερνά και εμείς οι γιαγιάδες με τις άθλιες συντάξεις μας στηρίζουμε τις οικογένειες – οπότε αν δεν μας δίνεις σημασία, θα το πληρώσεις ακριβά», λέει στους Times με τη χαρακτηριστική της ευθύτητα.

