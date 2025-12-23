Θεμιστοκλέους: Προετοιμασμένο το σύστημα – καμία ανησυχία για τη γρίπη εφέτος

Το σύστημα υγείας είναι προετοιμασμένο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη φετινή γρίπη, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενημέρωνοντας ως προς τον εμβολιασμό του πληθυσμού ότι βρίσκεται κοντά στα περυσινά επίπεδα.

Ερωτηθείς για τη νέα παραλλαγή της γρίπης που έχει προκαλέσει πίεση στα σσστήματα άλλων χωρών όπως πχ η Βρετανία, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «πρόκειται για μια παραλλαγή που μπορεί να είναι λίγο πιο μεταδοτική, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν χρειάζεται να τρομάζουμε τον κόσμο».

Ηδη, πάντως, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία καταγραφή (που αφορά το διάστημα 8-14 Δεκεμβρίου), παρουσιάζεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων γρίπης. Συνολικά, μέχρι στιγμής εφέτος, εννέα ασθενείς έχουν χρειαστεί νοσηλεία στην Εντατική λόγω γρίπης.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επικράτηση στελεχών του ιού της γρίπης Α(H3N2) και ειδικότερα του υποστελέχους Κ, το οποίο φαίνεται να μεταδίδεται ταχύτερα και να συμβάλλει σε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το νέο αυτό υποστέλεχος προκαλεί βαρύτερη νόσο στον γενικό πληθυσμό, η ταχεία διασπορά του αυξάνει σημαντικά το φορτίο στα συστήματα υγείας, όπως καταγράφεται και σε πρόσφατες αναλύσεις σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά», αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Παννεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Οπως επισημαίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το συγκεκριμένο στέλεχος έχει καταστεί κυρίαρχο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η κυκλοφορία σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, ενώ σε ορισμένες χώρες καταγράφεται αύξηση των νοσηλειών, κυρίως μεταξύ ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, εντείνοντας την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Ιδιαίτερα ανησυχητική -όπως προαναφέρθηκε- είναι η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονη πίεση λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων γρίπης.

Οι βρετανικές αρχές περιγράφουν την κατάσταση ως ένα από τα πιο επιβαρυμένα χειμερινά κύματα των τελευταίων ετών, καθώς η έξαρση της γρίπης συμπίπτει με την κυκλοφορία και άλλων αναπνευστικών ιών, προκαλώντας καθυστερήσεις στα επείγοντα και έλλειψη διαθέσιμων κλινών. «Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ήδη ως προειδοποιητικό παράδειγμα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας», αναφέρει η κυρία Ψαλτοπούλου, καθώς ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) έχει ήδη εντοπιστεί και στη χώρα μας.

«Η αντιμετώπιση -είπε ο υφυπουργός Υγείας- είναι η γνωστή: εμβολιασμός, συμπτωματική θεραπεία και επικοινωνία με τον γιατρό μας» και ειδικά «όποιος ανήκει στις πολύ ευπαθείς ομάδες μιλά με τον γιατρό που τον παρακολουθεί και ακολουθεί εξατομικευμένες οδηγίες».

Στη χώρα μας ο αντιγριπικός εμβολιασμός κινείται περίπου στα περσινά επίπεδα, ενημέρωσε ο κ. Θεμιστοκλεους και ήδη όπως είπε, έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες.

Στο σημείο αυτό απηύθυνε εκ νέου έκκληση σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των γιατρών τους.

Η Ελλάδα, θέλησε να επισημάνει στη συνέχεια των δηλώσεων του στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Υγείας, «βρίσκεται χωρίς υπερβολή στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πόσο εύκολα και γρήγορα κλείνεις ραντεβού». «Παλαιότερα για ενδοκρινολόγο ή γαστρεντερολόγο περίμενες 8 έως 12 μήνες- σήμερα μιλάμε για μία εβδομάδα ή και μία-δύο ημέρες στην Αττική», για αυτό και πλέον «έχουμε αυξήσει τα διαθέσιμα ραντεβού από 4 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια».

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε τέλος και στην απόφαση του Πρωθυπουργού να τον εντάξει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές και δη στην Ανατολική Αττική. «Μένω στην Ανατολική Αττική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επιλογή της περιφέρειας δεν έγινε μόνο πολιτικά. Είναι επιλογή ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

