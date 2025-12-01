Γρίπη: Πώς φτιάχνεται το εμβόλιο και γιατί πρέπει να το κάνεις τώρα

Σύσταση για άμεσο αντιγριπικό εμβολιασμό εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων (ECDC), καθώς διαπιστώνεται ότι η έξαρση της γρίπης ήρθε νωρίτερα φέτος στη Γηραιά Ηπειρο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Κέντρου, τα περιστατικά γρίπης αυξάνονται ασυνήθιστα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια και με χρονική μετατόπιση τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τις δύο προηγούμενες περιόδους έξαρσης.

Ενα νέο στέλεχος γρίπης, ο υποκλάδος Κ του τύπου A (H3N2), είναι αυτό που «οδηγεί» τη φετινή κούρσα της εποχικής γρίπης.

Με αυτά τα δεδομένα, το ECDC συστήνει εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση.

«Βλέπουμε τα περιστατικά γρίπης να αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος», δήλωσε ο Εντουάρντο Κολτσάνι, επικεφαλής της Μονάδας Αναπνευστικών Ιών στο ECDC. «Ο εμβολιασμός τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και όσους βρίσκονται γύρω σας από σοβαρή ασθένεια αυτόν τον χειμώνα. Εμβολιαστείτε, μην περιμένετε»!

Στο ίδιο πλαίσιο, το ECDC προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο πιο σοβαρής έξαρσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως αν η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμηλή.

Το νέο στέλεχος

Σύμφωνα με το ECDC, φέτος το 86% των στελεχών A(H3N2) ανήκουν στο υποστέλεχος Κ.

Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με προσοχή την κυκλοφορία του Κ, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει πολλαπλές νέες μεταλλάξεις που αυξάνουν την πιθανότητα διαφοροποίησής του από το στέλεχος αναφοράς, αυτό δηλαδή που επιλέχθηκε για την παρασκευή του τρέχοντος αντιγριπικού εμβολίου.

Πάντως, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το εμβόλιο εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης.

Η κλινική εικόνα της λοίμωξης από τον υπότυπο H3N2 παραμένει σε μεγάλο βαθμό όμοια με αυτή της γρίπης A, αλλά με τάση να προκαλεί βαρύτερη νόσο σε ηλικιωμένους και άτομα με συννοσηρότητες.

Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα αναπνευστικού και χρόνια καρδιακά νοσήματα, οι έγκυοι και θηλάζουσες, τα άτομα σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών, καθώς και τα άτομα με ανοσοκαταστολή.

Στα συνηθέστερα συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται ο υψηλός πυρετός, ο βήχας, οι μυαλγίες, οι αρθραλγίες, ο έντονος πονοκέφαλος, η καταρροή και η γενικευμένη αδυναμία και κόπωση, ενώ στα μικρά παιδιά μπορεί να εμφανιστεί διάρροια και άλλα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.

Πώς φτιάχνεται το εμβόλιο

Δύο φορές κάθε χρόνο, σαράντα επιστήμονες συγκεντρώνονται για διάστημα πέντε ημερών, με στόχο να αποφασίσουν εναντίον ποιων στελεχών της γρίπης θα πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός.

Αλλωστε, όπως τονίζει σε άρθρο του το The Conversation, χρειάζονται περίπου έξι μήνες προκειμένου να παρασκευαστεί το εμβόλιο, το οποίο είθισται να προσφέρει προστασία σε τρία διαφορετικά στελέχη ενός ιού.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συνάντηση τον Φεβρουάριο κάθε έτους, καθώς η απόφαση θα επηρεάσει την περίοδο της γρίπης στο βόρειο ημισφαίριο και μία τον Σεπτέμβριο που αφορά το νότιο ημισφαίριο.

Σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν εισέλθει στη νέα περίοδο γρίπης η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετά σοβαρή. Την ίδια στιγμή και παρά το γεγονός ότι σιγά-σιγά ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος και στην Αυστραλία καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί κρουσμάτων, με το 2025 να αποδεικνύεται χρονιά-ρεκόρ στην εξάπλωση της γρίπης.

