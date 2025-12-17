Κύμα γρίπης σαρώνει την Ευρώπη – πίεση στα συστήματα Υγείας

Ισχυρό κύμα κρουσμάτων γρίπης, που τροφοδοτείται από μια νέα κυρίαρχη παραλλαγή του ιού, εξαπλώνεται ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη, ασκώντας σοβαρές πιέσεις στα συστήματα υγείας πολλών χωρών, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες της ευρωπαϊκής του περιφέρειας καταγράφουν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα γρίπης», ενώ σε έξι χώρες -μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Σερβία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο- περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα τύπου γρίπης βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η φετινή περίοδος της γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σύγκριση με προηγούμενα έτη και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού μέσω του εμβολιασμού, της παραμονής στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας και της χρήσης μάσκας σε δημόσιους χώρους, όταν εμφανίζονται αναπνευστικά συμπτώματα.

Η νέα παραλλαγή και η πίεση στα συστήματα υγείας

Οπως ανακοίνωσε ο ΠΟΥ, η νέα εποχική παραλλαγή της γρίπης, A(H3N2) υπο-κλάδος K, ευθύνεται για την πλειονότητα των λοιμώξεων, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Παρά την ταχεία εξάπλωσή της, ο Οργανισμός διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως προκαλεί πιο σοβαρή νόσο.

Ο περιφερειακός διευθυντής τού ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Χένρι Κλούγκε, σημείωσε: «Η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, όμως φέτος τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά. Το φαινόμενο αυτό καταδεικνύει πώς ακόμη και μια μικρή γενετική μεταβολή στον ιό μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας», σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Ο κ. Κλούγκε υπογράμμισε, παράλληλα, τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης. «Στο σημερινό περιβάλλον είναι κρίσιμο να αναζητούμε αξιόπιστες πληροφορίες από έγκυρες πηγές, όπως οι εθνικές υγειονομικές αρχές και ο ΠΟΥ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «σε μια απαιτητική περίοδο γρίπης, η τεκμηριωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια».

Ο ρόλος του εμβολιασμού και οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνουν πως το εμβόλιο της γρίπης μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από το στέλεχος A(H3N2), ακόμη κι αν δεν αποτρέπει πλήρως τη μόλυνση. Ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τον Οργανισμό, παραμένει το σημαντικότερο προληπτικό μέτρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες και τα παιδιά. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν επίσης οι επαγγελματίες Υγείας, τόσο για τη δική τους προστασία, όσο και των ασθενών τους.

Οπως και σε άλλες περιόδους, τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν τον βασικό μοχλό διασποράς στην κοινότητα. Ωστόσο, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω συνιστούν τη μεγαλύτερη αναλογία των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν νοσηλεία.

Ανησυχία σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με τον Κλούγκε, η κορύφωση της φετινής περιόδου της γρίπης αναμένεται στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «παρότι η τρέχουσα περίοδος είναι σοβαρή, δεν συγκρίνεται με την παγκόσμια υγειονομική κρίση που αντιμετωπίσαμε κατά την πανδημία της Covid-19», επισημαίνοντας ότι τα συστήματα υγείας διαθέτουν πολυετή εμπειρία, επικαιροποιημένα εμβόλια και δοκιμασμένα μέτρα προστασίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Σύστημα Υγείας (NHS) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για έναν από τους δυσκολότερους χειμώνες που έχουν καταγραφεί, υπό αυξανόμενη πίεση σε ιατρεία, νοσοκομεία και υπηρεσίες ασθενοφόρων.

Στη Γερμανία, το Ινστιτούτο Robert Koch ανέφερε ότι η περίοδος της γρίπης ξεκίνησε δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στη Γαλλία, η δημόσια υγειονομική Αρχή Santé publique έκανε λόγο για «ισχυρή αύξηση» της δραστηριότητας της γρίπης, με άνοδο των κρουσμάτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα νοσοκομείων.

Στην Ισπανία, τα ποσοστά μόλυνσης έχουν ήδη ξεπεράσει την περσινή χειμερινή κορύφωση, ενώ οι νοσηλείες διπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα.

Αντίστοιχα, έντονες εξάρσεις καταγράφονται και στη Ρουμανία και την Ουγγαρία.

