Tελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα

Πλήθος κόσμου από τον πολιτικό κόσμο έδωσε το παρών στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη

Πλήθος κόσμου από τον πολιτικό κόσμο έδωσε το παρών στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη

Πλήθος φίλων και συγγενών συγκεντρώθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μεσημέρι της Δευτέρας για να αποχαιρετήσουν την Σύλβα Ακρίτα.

Η νεκρώσιμος ακολουθία είχε προγραμματιστεί για τις 13:30.

Η Ελενα Ακρίτα πλάι στον γιο της (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ IntimeNews)

Η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα, πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πέθανε το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης σε ηλικία 97 ετών.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Η Έλενα Ακρίτα έφτασε στο πρώτο νεκροταφείο μαζί με τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της Γιώργο Κυρίτση.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης (ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπέλτες)
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ IntimeNews)

Εκτός από τους συγγενείς, στην κηδεία βρέθηκαν και πολιτικοί μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης.

