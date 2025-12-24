Εφυγε από τη ζωή η Σύλβα Ακρίτα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα, μια από τις φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής στη Μεταπολίτευση. Η Σύλβα Ακρίτα ήταν ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του κόμματος και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Την είδηση του θανάτου της, γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media, η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Σύλβα Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας ασχολήθηκε κυρίως με τη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Από τα παιδικά της χρόνια βίωσε τις ανάγκες και τις αγωνίες αυτού του τομέα γι’ αυτό και μεγαλώνοντας η κοινωνική πρόνοια έγινε το αντικείμενο των σπουδών της. Τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και γνωστό συγγραφέα τον γνώρισε όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου υπήρξε ο πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Παντρεύτηκαν το 1954 και απέκτησαν την κόρη τους, δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ,Έλενα Ακρίτα.

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Οι εκλογές δεν έγιναν, τις πρόλαβε το πραξικόπημα.

Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας, η Σύλβα Ακρίτα οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Η χούντα τη συνέλαβε και το στρατοδικείο την καταδικάζει, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η Σύλβα Ακρίτα ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και παρέστη στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974, στο ξενοδοχείο «Κινγκ Πάλας» στο Σύνταγμα.

Στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974, η εκλογική περιφέρεια Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων έστειλε μόνο τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ανάμεσα τους και η Σύλβα Ακρίτα, που ήταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του κόμματος αυτού.

Το 1981 εξελέγη ξανά πρώτη σε ψήφους από όλες τις γυναίκες. Ως μέλος του κοινοβουλίου εκλέχθηκε Κοσμήτορας του Προεδρείου. Ορίστηκε πρόεδρος των Διεθνών Σχέσεων της Βουλής, πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στις 31 Οκτωβρίου 1986, ο Ανδρέας Παπανδρέου της ανέθεσε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στις εκλογές του 1989 εξελέγη και πάλι μοναδική γυναίκα βουλευτής στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου Ευρώπης. Μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, το 1996, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική.

