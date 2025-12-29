Για πρώτη φορά διδακτορικά σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Για πρώτη φορά δίνεται πλέον η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) της χώρας, σε συνέχεια και της σχετικής δέσμευσης του υπουργού Εθνικής Αμυνας, Νίκου Δένδια, στη Βουλή.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νόμου για την Ιδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο υπουργός είχε σημειώσει συγκεκριμένα αναφορικά με τις διδακτορικές διατριβές στα ΑΣΕΙ:

«Υπηρετεί την ίδια βασική κεντρική ιδέα, τη μόχλευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου μέσω της έρευνας. Τα διδακτορικά είναι έρευνα, αυτό ψάχνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε καινούργιες λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα και δεν είναι δυνατόν παρά να απευθυνθούμε στους σπουδαστές των στρατιωτικών μας σχολών. Υπάρχουν λαμπρά μυαλά. Και το είπα και στην Επιτροπή. Αν πάει κανείς και δει στα εργαστήρια της Σχολής Ευελπίδων την έρευνα που έχει ήδη εκτελεστεί – αφηρημένα όμως και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό – θα καταλάβει τι δυνατότητες έχουμε εάν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μυαλά».

Ο νόμος 5110/2024 προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το ΕΛΚΑΚ χρηματοδοτεί διδακτορικές διατριβές και ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της Άμυνας, με στόχο την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των ΑΣΕΙ.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης υποβλήθηκαν συνολικά 43 ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν βάσει επιστημονικών, τεχνολογικών και επιχειρησιακών κριτηρίων. Από τις προτάσεις αυτές επιλέχθηκαν εξι ερευνητικά έργα για χρηματοδότηση στα οποία αντιστοιχούν συνολικά 11 διδακτορικές διατριβές προς υλοποίηση στα ΑΣΕΙ, ως εξής:

Σύστημα Βιομετρικής Αξιολόγησης Μαχητή σε Πραγματικό Χρόνο (BioMil-X) (ΣΣΕ)

NG-GEO Next-Gen Geospatial Support and Geo-Intelligence (GeoINT) for Military Operations, Simulation and Training (ΣΣΕ)

Σχεδίαση και Υλοποίηση Αυτόνομου Πιλότου Πτήσης Μη επανδρωμένου Αεροχήματος UAV με Χρήση Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΝΔ)

Αναγνώριση και Ανάλυση Στόχων με Χρήση Τεχνολογίας Synthetic Aperture Radar (SAR) (ΣΝΔ)

DroneGuard – Σύστημα Ασφάλειας και Επιτήρησης Υποδομών με Αξιοποίηση ΑΙ σε Αnti-drone Συστήματα και με Δυνατότητα Αυτοματοποιημένης Ανάπτυξης Σμήνους Αναγνώρισης από Απόσταση. (ΣΙ)

Αρχιτεκτονική Διαστημικής Ασφάλειας για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις: Ανάπτυξη Τεχνολογιών SSA και PNT. (ΣΙ)

