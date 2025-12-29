Γιατί οι Ακροδεξιοί της Βραζιλίας μποϊκοτάρουν τις Havaianas

Σε εμάς, στις νότιες χώρες, είναι από τα πιο οικεία «παπούτσια»: Οι πολύχρωμες, λαστιχένιες σαγιονάρες μάς συντροφεύουν πολλούς μήνες το χρόνο. Κι από τότε που επανήλθαν στη μόδα, εκείνες της βραζιλιάνικης εταιρείας Havaianas αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γκαρνταρόμπας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Ιδιαίτερα στη Βραζιλία, μια χώρα βαθιά πολωμένη πολιτικά, υπήρχε μέχρι πρόσφατα ένα σημείο σχεδόν καθολικής συμφωνίας: όλοι φορούν Havaianas και όλοι τις αγαπούν, όπως διακηρύσσει και το γνωστό διαφημιστικό σύνθημα της εταιρείας.

Αυτή η εθνική ομοψυχία, όμως, διαταράχθηκε απότομα όταν οι αγαπημένες σαγιονάρες των Βραζιλιάνων βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας. Η αφορμή, γράφουν οι New York Times, ήταν η νέα εορταστική διαφημιστική καμπάνια της Havaianas, που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και σε αυτήν πρωταγωνιστεί η δημοφιλής βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες. Στο διαφημιστικό σποτ, η Τόρες προτρέπει με χιούμορ τους Βραζιλιάνους να μην ξεκινήσουν τη νέα χρονιά «με το δεξί», παίζοντας με μια γνωστή έκφραση που παραπέμπει στην καλή τύχη.

«Ξεκινήστε τη χρονιά με τα δύο πόδια· και τα δύο πόδια στην πόρτα, και τα δύο στον δρόμο, και τα δύο μέσα στο παιχνίδι», λέει η 60χρονη ηθοποιός. Η παρουσία της στο σποτ δεν ήταν τυχαία: η Τόρες γνώρισε διεθνή αναγνώριση την προηγούμενη χρονιά χάρη στην ερμηνεία της στην οσκαρική ταινία «I’m Still Here» (Είμαι Ακόμη Εδώ), που πραγματεύεται τη σκληρή στρατιωτική δικτατορία της Βραζιλίας. Στο εσωτερικό της χώρας θεωρείται πλέον ξεκάθαρο σύμβολο του προοδευτικού χώρου.

Η αντίδραση των συντηρητικών κύκλων ήταν άμεση. Επιφανείς φωνές της βραζιλιάνικης Δεξιάς, ανάμεσά τους και οι γιοι του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, θεώρησαν τη διαφήμιση πολιτικά φορτισμένη και υποστήριξαν ότι στόχος της ήταν να πλήξει το δεξιό κίνημα ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Εντουάρντο Μπολσονάρου κάλεσε ανοιχτά σε μποϊκοτάζ των Havaianas. Κρατώντας ένα μαύρο ζευγάρι σαγιονάρες με μια μικρή βραζιλιάνικη σημαία, δήλωσε απογοητευμένος που πίστευε ότι επρόκειτο για εθνικό σύμβολο. Αμέσως μετά πέταξε τις σαγιονάρες στα σκουπίδια.

Σύμμαχοι του πρώην προέδρου δεσμεύτηκαν δημόσια ότι θα στραφούν σε ανταγωνιστικές μάρκες ή ακόμη και ότι θα εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές σαγιονάρες υπέρ πιο «ουδέτερων» επιλογών, όπως τα Crocs. Η ηθοποιός, γράφουν οι ΝΥΤ έχει εκφράσει ξεκάθαρα στο παρελθόν την αντίθεσή της προς τον Μπολσονάρο.

Η διαδικτυακή διαμάχη ήρθε να αναζωπυρώσει βαθιές πολιτικές διαιρέσεις στη Βραζιλία, οι οποίες εντάθηκαν φέτος όταν το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον Μπολσονάρο σε 27 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με σκοπό πραξικόπημα, μετά την ήττα του στις προηγούμενες εκλογές. Η δίκη δίχασε τη χώρα και πυροδότησε διαδηλώσεις τόσο από την Αριστερά όσο και από τη Δεξιά. Παρά την καταδίκη του και τον ισόβιο αποκλεισμό του από δημόσια αξιώματα, ο Μπολσονάρου παραμένει ισχυρή πολιτική μορφή, ενώ ένας από τους γιους του αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία το 2026.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, η διαφήμιση των Havaianas, που προβλήθηκε με την έναρξη του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο και λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ερμηνεύτηκε από πολλούς συντηρητικούς ως έμμεση προτροπή κατά της ψήφου προς τη Δεξιά.

Οι σαγιονάρες Havaianas δημιουργήθηκαν το 1962, εμπνευσμένες από τα ιαπωνικά σανδάλια zori. Φθηνές και ανθεκτικές, έγιναν γρήγορα κομμάτι της καθημερινότητας των Βραζιλιάνων. Σήμερα πωλούνται περίπου 250 εκατομμύρια ζευγάρια ετησίως σε περισσότερες από 100 χώρες. Στη Βραζιλία, η λέξη «Havaianas» έχει σχεδόν ταυτιστεί με τη σαγιονάρα, ενώ στο εξωτερικό θεωρούνται πλέον ένα διαρκές fashion trend.

Στα καταστήματα της Havaianas στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οι πελάτες συνεχίζουν να συνωστίζονται μπροστά σε ατελείωτες σειρές από πολύχρωμα μοντέλα. Αλλοι, γράφουν οι ΝΥΤ, είναι εξοργισμένοι και άλλοι αδιάφοροι. Για κάποιους, το μποϊκοτάζ είναι πολιτική πράξη. Για άλλους, όλη αυτή η φασαρία είναι υπερβολική. Οπως είπε μια πελάτισσα, φεύγοντας από ένα κατάστημα με τις καινούργιες σαγιονάρες της: «Αυτό δεν είναι Αριστερά ή Δεξιά. Να φοράς σαγιονάρες και να απολαμβάνεις την παραλία, αυτό είναι η Βραζιλία».

