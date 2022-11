«Σύννεφα» πάνω από τα golden boys της Σίλικον Βάλεϊ

Oι μαζικές απολύσεις στο Snapchat, η πτώση των εσόδων της Μeta του Facebook, αλλά και της Apple και το πάγωμα των προσλήψεων σε άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εγείρουν ανησυχίες, σχετικά με το μέλλον της Σίλικον Βάλεϊ. Η χρυσή εποχή για τα golden boys της Σίλικον Βάλεϊ, όπου απολάμβαναν γκουρμέ γεύματα στα ακριβότερα εστιατόρια, δωρεάν μετακινήσεις με Uber αλλά και τη μεσημεριανή τους σιέστα σε nap pods, έχει περάσει ανεπιστρεπτί, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Μάθιου Φιλντ, σε άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα, Daily Telegraph.

Γιατί, όμως, αποτελεί παρελθόν η «χρυσή εποχή» της Σίλικον Βάλεϊ; Η απάντηση είναι περίπλοκη, λένε οι ειδικοί. Η τεχνολογική βιομηχανία ανάπτυξης βρίσκεται σε μια εντυπωσιακή πορεία ανόδου εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια ενισχύθηκε από την πανδημία, η οποία ανάγκασε ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων να δουλεύουν από το σπίτι, αυξάνοντας τη ζήτηση για τεχνολογικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, τελευταία, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση, επισημαίνουν οι παρατηρητές της αγοράς τεχνολογιών. «Επιστρέφουμε σε μια φυσιολογικά πτωτική καμπή, μετά από μια τεράστια άνοδο, κατά την οποία τα πάντα γιγαντώθηκαν», επισημαίνει η Μάργκαρετ Ο’ Μάρα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και συγγραφέας του βιβλίου «The Code: Silicon Valley and the Remaking of America».

Αυτές οι πτωτικές τάσεις επιδεινώνονται από μια ευρύτερη, παγκόσμια ύφεση, στην οποία ο κόσμος της τεχνολογίας δεν έχει ανοσία. Ετσι, τεχνολογικοί κολοσσοί αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις προχωρούν όχι μόνο σε πάγωμα προσλήψεων, αλλά πολλές φορές και σε μαζικές απολύσεις.

Επιπλέον, όσο ο πλανήτης συνέρχεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, οι ανάγκες του πληθυσμού αλλάζουν. Και αυτό είναι κάτι δυναμικό. Για παράδειγμα, με τα γυμναστήρια και τους χώρους άθλησης να ανοίγουν ξανά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, η ζήτηση για τα τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα εταιρειών γυμναστικής και live streaming προγράμματα άθλησης, τα οποία έκαναν θραύση κατά τη διάρκεια της καραντίνας, μοιραία τώρα επιβραδύνονται.

Ως συνέπεια, η Peloton, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ειδών άθλησης, έχει απολύσει 2.800 υπαλλήλους της μέσα στο 2022, καθώς η αγοραία αξία της συρρικνώθηκε σε περίπου 6 δισ. δολάρια. Τεράστια πτώση, αν σκεφτεί κανείς ότι την προηγούμενη διετία άγγιζε τα 50 δισ. δολάρια.

Ακόμη και οι μέχρι πρότινος παραδοσιακά «ανθεκτικές» στις απολύσεις τεχνολογικές εταιρείες κάνουν πλέον περικοπές. Μετά την κατακόρυφη πτώση της μετοχής του και τη μαζική απώλεια συνδρομητών, το Netflix απέλυσε 150 εργαζόμενους. Επιπλέον, η PayPal έθεσε σε διαθεσιμότητα αθόρυβα 83 εργαζόμενους, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στο ίδιο μήκος κύματος ανακοίνωσαν ότι κινούνται η Microsoft, το Twitter (μετά την εξαγορά από τον Μασκ), αλλά και η Meta. Η μητρική εταιρεία του Facebook, μάλιστα, σχεδιάζει να μειώσει τα έξοδά της κατά τουλάχιστον 10% τους επόμενους μήνες, πράγμα που σκοπεύει να καταφέρει μέσω μειώσεων προσωπικού, καθώς ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζει προβλήματα ανάπτυξης και αυξημένο ανταγωνισμό.

Σε δήλωσή του προς τους εργαζόμενους του Facebook, τον περασμένο Ιούνιο, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είχε πει ότι σκοπεύει να μειώσει τις προσλήψεις νέων μηχανικών κατά 30%, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ενώ προειδοποίησε για σοβαρές, οικονομικές δυσκολίες. «Θα έλεγα ότι περνάμε την πιο δύσκολη οικονομική μας περίοδο τα τελευταία χρόνια», είπε, συμπληρώνοντας ότι «μπορεί η Meta να είχε σκοπό να προσλάβει 10 χιλιάδες νέους μηχανικούς το 2022, ωστόσο τελικά θα προσλάβει 6-7.000».

Παράλληλα, η Meta έχει αρχίσει αθόρυβα να απομακρύνει έναν σημαντικό αριθμό στελεχών της, αναδιοργανώνοντας τμήματα και δίνοντας στους υπαλλήλους της την ευκαιρία να κρατήσουν τις δουλειές τους, υποβάλλοντας αιτήσεις για άλλες θέσεις εντός της εταιρείας. Ετσι, επιτυγχάνονται περικοπές προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπονται οι μαζικές απολύσεις.

Οι μειώσεις προσωπικού αναμένεται να αποτελέσουν προοίμιο για ακόμα περισσότερες περικοπές. Ο Ζάκερμπεργκ είχε δηλώσει από το περασμένο καλοκαίρι ότι «η εταιρεία θα πρέπει να ανακατανείμει τους πόρους της, δίνοντας έμφαση στις προτεραιότητές της», με τον διευθυντή παραγωγής της Meta, Κρις Κοξ, να τονίζει ότι «θα πρέπει η εταιρεία να γίνει πιο αδίστακτη σε αυτές τις προτεραιότητες και να διοικεί πιο αποδοτικές ομάδες».

«Ρεαλιστικά, πιθανότατα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην εταιρεία που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ», προσέθεσε ο Ζάκερμπεργκ. Παράλληλα, ο επικεφαλής του Τμήματος Μηχανικών, που ήταν και το τμήμα που επλήγη περισσότερο, απηύθυνε έκκληση προς τους προϊσταμένους των επί μέρους ομάδων να εντοπίσουν όσους υπαλλήλους δεν είχαν αντικείμενο εργασίας, έτσι ώστε να περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης.

Οσοι κολοσσοί της Σίλικον Βάλεϊ, ωστόσο, δεν προχωρούν σε απολύσεις, έχουν αρχίσει να «σφίγγουν τα λουριά» στα golden boys τους, καταργώντας προνόμια, όπως δωρεάν μεταφορές, πολυτελή ταξίδια και παντός τύπου διευκολύνσεις. Η πτώση της τιμής των μετοχών τεχνολογίας και οι ανησυχίες για περαιτέρω ύφεση παγκοσμίως, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεών του, περιορίζουν τα σχέδια ανάπτυξης.

Η Google, για παράδειγμα, έχει απαιτήσει από ορισμένους υπαλλήλους της που έκρινε ως μη αποδοτικούς στις θέσεις όπου εργάζονται, να υποβάλουν αιτήσεις για νέες θέσεις εργασίας, εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην εταιρεία. Τον περασμένο Μάρτιο, περίπου 1.400 εργαζόμενοι της Google υπέγραψαν μια τέτοια αίτηση, ζητώντας από την εταιρεία να παρατείνει την τυπική περίοδο ένταξής τους στις νέες θέσεις εργασίας, από 60 σε 180 ημέρες.

Παράλληλα, στη Σίλικον Βάλεϊ οι μειώσεις προσωπικού είναι πρωτοφανείς μετά τις προσλήψεις που έκαναν οι μεγάλες εταιρείες, με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενας από τους λόγους είναι η κατακόρυφη πτώση στην τιμή των μετοχών τους και της χρηματιστηριακής τους αξίας μέσα στο 2022.

Η τιμή της μετοχής της Meta, για παράδειγμα, μειώθηκε κατά άνω του 56% και η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έπεσε κατά άνω των 685 δισ. δολάρια. Πιο ανθεκτική αναδεικνύεται η Google, ωστόσο η μετοχή της μειώθηκε επίσης κατά 27,3% από το 2021. Ετσι, τον περασμένο Ιούλιο, ο Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Alphabet Inc. και της θυγατρικής της, Google, προέτρεψε τους υπαλλήλους «να γίνουν πιο ευέλικτοι», δηλώνοντας παράλληλα ότι η εταιρεία θα επιβραδύνει τις προσλήψεις για το υπόλοιπο του έτους.

