Συνάντηση Φον ντερ Λάιεν – Μπάιντεν: «Ευρωπαϊκές πρώτες ύλες να αποκτήσουν πρόσβαση στις ΗΠΑ»

Στο Οβάλ Γραφείο βρέθηκε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπου είχε συνάντηση σε επίπεδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οι δυο τους συμφώνησαν να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια στοχευμένη συμφωνία που θα διευκολύνει τους Ευρωπαίους να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που θέτει ο αμερικανικός Νόμος για τη Μείωση του Πληθωρισμού σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις.

Η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι στη συνάντηση που είχε με τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο συμφώνησαν να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με τα κίνητρα που θα δοθούν στις βιομηχανίες καθαρής τεχνολογίας.

We will increase our bilateral cooperation to address coercion against our companies and economies.

We will work to further align our strategic investment and export controls, including on outbound investment.

This work on economic security will also feed into the @G7 Summit. pic.twitter.com/ds6BGmsccC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2023