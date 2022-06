Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έβαλε στη θέση του τούρκο βουλευτή

Σθεναρή απάντηση στην Τουρκία και στη διαρκή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και του κράτους δικαίου έδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οταν ο (ανεξάρτητος) τούρκος βουλευτής Ziya Altunyaldiz είπε ότι «είναι αντιφατικό η Ελλάδα να ζητά να πάμε στη Χάγη, ενώ δεν αναγνωρίζει το διεθνές δικαστήριο» και έκανε λόγο για αποστρατιωκοποίηση των νησιών, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απάντησε άμεσα, τονίζοντας πως «η Τουρκία είναι εκείνη που δεν έχει αποδεχθεί ποτέ την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του καταστατικού του, ήδη από το 1994».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «το 2015, η χώρα μου ανανέωσε την αναγνώριση με σχετική δήλωση και προσθέτοντας κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών και μη κρατών. Αντιθέτως, η Τουρκία γνωρίζουμε πως δεν έχει αναγνωρίσει την ως άνω δικαιοδοσία του δικαστηρίου».

This is Parliamentary Assembly of Council of Europe; not a place to mention baseless statements. ❗️

In my speech @PACE_News, I blame the statement made by Greek delegation putting her cynical threat perceptions ahead real common security challenges.

