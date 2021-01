Συμβιβασμός ΕΕ – AstraZeneca για 40 εκατ. δόσεις εμβολίων

Σε αυξημένες παραδόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού —μακριά όμως από τα όσα αρχικά προβλεπόταν— συμφώνησε τελικά η AstraZeneca με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε πως η βρετανο-σουηδική φαρμακευτική θα παραδώσει στην ΕΕ 40 εκατ. δόσεις μέσα στους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Πρόκειται κατά τα φαινόμενα για έναν συμβιβασμό, που μοιάζει να βάζει ένα (προσωρινό) τέλος στη διαμάχη των δύο πλευρών που ξεκίνησε πριν από 10 ημέρες, όταν η φαρμακευτική ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί υποχρεώσεις της και θα παραδώσει το πολύ 31 εκατ. δόσεις μέχρι τα τέλη Μαρτίου (από 80 εκατ. που ανέμενε η ΕΕ).

Αυτό το έλλειμμα προκάλεσε τρομακτικό εκτροχιασμό στα προγράμματα εμβολιασμών των κρατών-μελών, που βασίζονταν στο εμβόλιο της AstraZeneca και της Οξφόρδης, μολονότι αυτό εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, την ΕΜΑ, μόλις την περασμένη Παρασκευή.

Στις αντιδράσεις και τις πιέσεις της ΕΕ —που έφθασαν μέχρι και απειλές προς τη Βρετανία για μπλοκάρισμα των εξαγωγών από την ΕΕ άλλων εμβολίων (της Pfizer)—, η AstraZeneca απάντησε με επικλήσεις στο συμβόλαιο που είχε υπογραφεί (καθυστερημένα) τον περασμένο Αύγουστο και σε τεχνικές δικαιολογίες περί προβλήματος σε μονάδα παραγωγής στο Βέλγιο. Παράλληλα, ο Πασκάλ Σοριό, διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, μίλησε για 34 εκατ. δόσεις (17 εκατ. για κάθε μήνα, δεδομένου ότι η έγκριση του εμβολίου δόθηκε πολύ αργά, στις 29 Ιανουαρίου), λέγοντας ότι και αυτές είναι πολλές για τον πληθυσμό της ΕΕ.

Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια συμφωνία για σημαντική αύξηση της παραγωγής και επίσπευση των παραδόσεων εμβολίων.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε σχετικά:

«Προχωράμε στα εμβόλια. Η AstraZeneca θα παραδώσει 9 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το πρώτο τρίμηνο (συνολικά 40 εκατομμύρια) σε σύγκριση με την προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας και θα ξεκινήσει τις παραδόσεις μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η εταιρεία θα επεκτείνει επίσης την παραγωγική της ικανότητα στην Ευρώπη».

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.

The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021