Η Φον ντερ Λάιεν θα πληρώσει το φιάσκο με τα εμβόλια στη Βόρεια Ιρλανδία;

Αν και η AstraZeneca πήρε την άδεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων για το εμβόλιό της, η εβδομάδα που πέρασε ήταν τρικυμιώδης για τις σχέσεις της φαρμακευτικής με τις Βρυξέλλες. Μένει να αποδειχθεί αν θα αποβεί και σοβαρό πλήγμα για την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Οι χειρισμοί των Βρυξελλών – και ειδικότερα της Κομισιόν που ανέλαβε τις συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εξ ονόματος και των 27 κρατών-μελών – ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτικοί. Η λέξη «φιάσκο» ακούγεται όλο και πιο συχνά, όπως και το ερώτημα «ποιος θα το πληρώσει;», με πιθανή απάντηση την ίδια την πρόεδρο.

Η AstraZeneca, που παράγει το εμβόλιο το οποίο ανέπτυξε με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενημέρωσε ότι δεν θα καταφέρει να παραδώσει τις απαιτούμενες ποσότητες δόσεων με τους ρυθμούς που επιθυμούν οι ευρωπαϊκές Αρχές.

Ακολούθησε ένα νομικό μπρα-ντε-φερ μεταξύ των δύο πλευρών για το ποιος έχει την ευθύνη και για την τήρηση των όρων του συμβολαίου, το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Βρυξέλλες.

Ενα σφάλμα που πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Από το pdf του συμβολαίου είχαν αφαιρεθεί ολόκληρα τμήματα, προφανώς για λόγους εμπιστευτικότητας. Ωστόσο κατά λάθος, τα κομμάτια εξακολουθούσαν να διαβάζονται, εκθέτοντας την ΕΕ όχι μόνο για το σφάλμα της, αλλά ενδεχομένως και νομικά έναντι στην φαρμακευτική για την παραβίαση της εμπιστευτικότητας.

Wow it's really true. The European Commission's "redacted" copy of the AstraZeneca-EU vaccine contract is not redacted at all because you can just see everything in the bookmarks bar on the left. pic.twitter.com/KzQQ2WJ6BD

— Luka Ivan Jukic (@lijukic) January 29, 2021