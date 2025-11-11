Συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή τουρκικού C-130 στη Γεωργία

Μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε και συνετρίβη σε περιοχή στα σύνορα Αζερμπαϊτζαν-Γεωργίας, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος κατέπεσε ενώ επέστρεφε στην Τουρκία από το Αζερμπαϊτζάν. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2025

Στην αρχική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αμυνας της γείτονος ανέφερε ότι σε συντονισμό με τις Αρχές της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους.

Σε νεότερη ενημέρωση για το δυστύχημα, διευκρίνισε ότι στο C-130 επέβαιναν είκοσι άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος.

Eν τω μεταξύ στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο όπου φέρεται να έχει καταγραφεί η ανεξέλεγκτη πτώση του μεταγωγικού αεροσκέφους.

#SONDAKİKA Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130’un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. pic.twitter.com/DyIljr5yv3 — TVNET (@tvnet) November 11, 2025

#SonDakika | Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askerî kargo uçağına ait düşüş anının farklı açısı pic.twitter.com/TLKUyGFIAw — World of Türkiye (@worldofturkiye) November 11, 2025

#SONDAKİKA | MSB: Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağımız, Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır pic.twitter.com/L8dLpsP1Ya — KritiQ (@KritQal) November 11, 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι το τουρκικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Σιγκνάχι, στα ανατολικά της χώρας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

«Εχει ξεκινήσει έρευνα», προσθέτει και παραπέμπει σε «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό» αργότερα εντός της ημέρας.

