Συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή τουρκικού C-130 στη Γεωργία

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 11/11/2025 16.40

Μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε και συνετρίβη σε περιοχή στα σύνορα Αζερμπαϊτζαν-Γεωργίας, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος κατέπεσε ενώ επέστρεφε στην Τουρκία από το Αζερμπαϊτζάν. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Στην αρχική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αμυνας της γείτονος ανέφερε ότι σε συντονισμό με τις Αρχές της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους.

Σε νεότερη ενημέρωση για το δυστύχημα, διευκρίνισε ότι στο  C-130 επέβαιναν είκοσι άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος.

Eν τω μεταξύ στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο όπου φέρεται να έχει καταγραφεί η ανεξέλεγκτη πτώση του μεταγωγικού αεροσκέφους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι το τουρκικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Σιγκνάχι, στα ανατολικά της χώρας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

«Εχει ξεκινήσει έρευνα», προσθέτει και παραπέμπει σε «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό» αργότερα εντός της ημέρας.

