Ο Προσωπικός Αριθμός και το έπος της ελληνικής συνωμοσιολογίας

Κάπου ανάμεσα στο «ξυπνήστε πρόβατα» και στο «εγώ δεν ανοίγω καν το email του κράτους», γεννήθηκε άλλη μία ελληνική οπερέτα: η επανάσταση κατά του Προσωπικού Αριθμού. Ναι, μιλάμε για εκείνο το ενιαίο νούμερο που αντικαθιστά όλους τους άλλους αριθμούς που ήδη έχουμε και που αν ήθελες να τον ορίσεις εσύ, είχες μια προθεσμία να το κάνεις. Αλλιώς, τον όρισε το σύστημα για σένα αυτομάτως.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) είναι ένα μοναδικό, μόνιμο και αμετάβλητο ψηφιακό αναγνωριστικό που έδωσε το ελληνικό κράτος σε κάθε πολίτη. Μία φορά και για πάντα. Με αυτό θα κάνουμε όλες τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να θυμόμαστε δεκάδες άλλους αριθμούς που μας έδωσαν διάφορες υπηρεσίες που δεν συνεννοούνται μεταξύ τους από το 1980. Μια λογική ιδέα, δηλαδή.

Κι όμως, μέσα σε αυτό το απλό διοικητικό βήμα, κάποιοι είδαν τη σφραγίδα του Διαβόλου. Ενα φακέλωμα, ένα ύπουλο εργαλείο ελέγχου, ίσως και μια πρόβα τζενεράλε για το τσιπάκι. Να επαναλάβουμε εδώ ότι πρόκειται απλώς για έναν αριθμό, έτσι; Ούτε GPS, ούτε εμφύτευμα ούτε καν QR code στο μέτωπο.

Το πιο σουρεαλιστικό, όμως, είναι το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να τον αποφύγουν. Και ιδού η στρατηγική αντίστασης που προτείνουν: «Μην μπεις στην πλατφόρμα, μην ανοίξεις το mail από το gov.gr, κι έτσι δεν θα σου αποδοθεί ποτέ ο ΠΑ», φωνάζουν μέσα από βίντεο και αναρτήσεις ορισμένοι.

Είναι σχεδόν ποιητικό να νομίζεις ότι θα αποφύγεις έναν κρατικό μηχανισμό μην πατώντας άνοιγμα στο Gmail. Δηλαδή, το κράτος που σε φορολογεί, σε ασφαλίζει, σου εκδίδει ταυτότητα, σου υπολογίζει το πρόστιμο για διπλοπαρκαρισμένο μηχανάκι θα πει «εντάξει, αυτός δεν μπήκε στην εφαρμογή, μας την έσκασε». Αν αυτό δεν είναι Μπέκετ και Ιονέσκο, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι.

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ήδη εδώ, θέλεις δεν θέλεις. Μπορεί να μην το έχεις συνειδητοποιήσει, γιατί το Facebook group «Όχι άλλος αριθμός» σου λέει ότι μπορείς να κάνεις ό, τι θέλεις, αλλά το κράτος δεν περίμενε να δώσεις συγκατάθεση, απλώς σου τον έδωσε αυτόματα. Τον έχεις πάρει και τέλος.

Το μόνο που καταφέρνεις, δηλαδή, αν επιμένεις να είσαι αρνητής του, είναι να προσφέρεις ένα άκρως διασκεδαστικό θέαμα σε όλους τους υπόλοιπους, που βλέπουν στο TikTok βίντεο τα οποία προειδοποιούν για τη «Μεγάλη Ψηφιακή Φυλακή» και ανθρώπους και τσακώνονται στα σχόλια κάτω από άρθρα του gov.gr, και γελάνε με την ψυχή τους.

Θέλω να πω, αν επιθυμείς να γίνεις η ένοχη απόλαυση του λογικού ανθρώπου, τότε συνέχισε να διαλαλείς την αντίθεση σου. Γιατί το να αρνείσαι τον Προσωπικό Αριθμό πιστεύοντας ότι είναι φακέλωμα, είναι σαν να αρνείσαι να πάρεις τηλέφωνο επειδή μπορεί να σε παρακολουθούν. Ή να μην χρησιμοποιείς το ΑΤΜ γιατί πιστεύεις ότι καταγράφει πότε σηκώνεις λεφτά. Αν κάποιος θέλει να σε παρακολουθήσει, καλέ μου άνθρωπε, δεν περιμένει τον προσωπικό αριθμό σου για να το κάνει.

Το πιο ειρωνικό είναι ότι αυτοί που φωνάζουν περισσότερο για φακέλωμα είναι συνήθως οι ίδιοι που ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα τη μισή ζωή τους σε καρέ: φωτογραφίες από το σπίτι τους, τηλέφωνα, το παιδί τους, το κατοικίδιο και τη νέα τους τοποθεσία κάθε πέντε λεπτά. Έχουν εκθέσει το προσωπικό τους ημερολόγιο σε κοινή θέα αλλά τους φοβίζει ένα νούμερο που τους απέδωσε το κράτος.

Γελάμε, αλλά είναι τρομακτικό ότι τόσοι άνθρωποι γύρω μας δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο ΠΑ είναι απλώς ένα πρακτικό εργαλείο και του έχουν προσδώσει τη μορφή τέρατος ενός ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Είναι τρομακτικό που ένα νούμερο τους έχει αναστατώσει τόσο ενώ η ζωή τους έχει ήδη άλλα τόσα νούμερα να τους ορίζουν, από τον τραπεζικό λογαριασμό μέχρι το κουτί του ντελίβερι.

Το πιο τρομακτικό, βέβαια, είναι ότι δεν ανοίγουν το μήνυμα που τους ήρθε από το κράτος να δούνε ποιος είναι ο ΠΑ τους. Ακόμα χειρότερα, μπορεί να το έχουν πετάξει και στον κάδο απορριμμάτων. Κάποτε, σε μια δημόσια υπηρεσία, σε μια αίτηση για ένα χαρτί που θα θέλουν, θα το πληρώσουν με νεύρα και περιττό χάσιμο χρόνου.

