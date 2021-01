Σχοινάς σε Τσαβούσογλου: Είναι ώρα για θετικά βήματα

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της συνάντησης του τούρκου υπουργού με τον επίτροπο που έχει ως αρμοδιότητα τη διεύρυνση Ολιβερ Βαρχέλι.

Η Φον ντερ Λάιεν σημείωσε σε προσωπική της ανάρτηση ότι «ο διάλογος είναι απαραίτητος, αλλά περιμένουμε επίσης αξιόπιστες χειρονομίες επί του εδάφους”. Θα συνεργαστούμε με όλα τα κράτη μέλη μας για να εκπληρώσουμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Brief exchange with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu on next steps in EU-Turkey relations.

Dialogue is essential, but we also expect credible gestures on the ground.

We will work with all our Member States to fulfill the mandate of the #EUCO. pic.twitter.com/tccuVzwD6z

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2021